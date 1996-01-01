Глобализация Иванов, не помнящих родства

В ДДГ "ЗР" 4 марта генеральный директор "Гипрогора" Михаил ГРУДИНИН, генподрядчик концепции, изложил свою точку зрения на развитие Владивостока. Редакция получила отклик на публикацию от известного приморского профессора В. В. АНИКЕЕВА.

- О том, что Владивосток "обречен" стать важным центром международных связей России со странами АТР, вряд ли кто спорит, однако далеко не со всеми доводами М. Грудинина можно согласиться. Прежде всего, это относится к извечной в архитектуре теме - "традиции и современность", охрана историко-культурного наследия и реконструкция исторических городов.

Грудинин пишет, что Париж, Лондон и другие зарубежные города стали "перед выбором: оставаться историческим памятником архитектуры или найти способ обеспечить бизнес третьего тысячелетия современными офисами, инженерной и транспортной инфраструктурой и т.д.". Начнем с того, что Де Фанс не вторгается в историческую среду Парижа. Это отдельный район, построенный за его историческими границами. В лондонском Сити нет ничего похожего ни на Де Фанс, ни на Манхэттен. И уж, конечно, считать Манхэттен образцом для подражания никак нельзя.

И то, что Москва строит "Москву-сити", говорит о невысоком вкусе инициаторов этой затеи. Человек в каменных мешках городов и так уже стал "муравейчиком", а в таких циклопических объемах он превращается в "пылинку". Вряд ли "церетелизация" и "форстеризация" Москвы должна быть примером для других российских городов. И уж тем более нашим городам нет необходимости выигрывать "негласную конкуренцию европейским и азиатским городам" в таком сомнительном деле, как создание далеко не гуманной архитектурно-художественной среды.

Город должен быть уютным и удобным для жизни, соразмерным человеку. Города живут многие столетия и тысячелетия, им не пристало уподобляться то и дело меняющимся "моделям на подиуме". Постоянное улучшение облика и комфорта городской среды в заботе о человеке - более благородная задача, чем шараханье за модой.

И уж совсем непонятна позиция руководителя одного из авторитетных ранее градостроительных институтов по вопросу сохранения архитектурного наследия. Снос в Пекине целых кварталов, на мой взгляд, - "жертвенное принесение" Олимпиаде-2008, а не перемена менталитета китайцев.

И у нас во Владивостоке надо всемерно охранять и беречь то, что осталось от предыдущих поколений. Конечно, и нам придется решать вопрос о создании современного делового центра. И тут пример Парижа очень кстати: наш "Владивосток-сити" будет на Русском острове, с тактичным включением в него уникального памятника федерального значения - объектов Владивостокской крепости.

Следует подчеркнуть, что центр города служит жителям, а не деловым целям, так что размещать административный центр и деловой центр в одном месте совершенно не обязательно - у них разные функции. Вот и пусть модерновый форстерско-церетелевский" деловой центр связей со странами АТР размещается на Русском острове, а центр для жителей города и края остается там, где архитектурная история напоминает нам о "корнях", о Родине.