Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глобализация Иванов, не помнящих родства
В ДДГ "ЗР" 4 марта генеральный директор "Гипрогора" Михаил ГРУДИНИН, генподрядчик концепции, изложил свою точку зрения на развитие Владивостока. Редакция получила отклик на публикацию от известного приморского профессора В. В. АНИКЕЕВА.
- О том, что Владивосток "обречен" стать важным центром международных связей России со странами АТР, вряд ли кто спорит, однако далеко не со всеми доводами М. Грудинина можно согласиться. Прежде всего, это относится к извечной в архитектуре теме - "традиции и современность", охрана историко-культурного наследия и реконструкция исторических городов.
Грудинин пишет, что Париж, Лондон и другие зарубежные города стали "перед выбором: оставаться историческим памятником архитектуры или найти способ обеспечить бизнес третьего тысячелетия современными офисами, инженерной и транспортной инфраструктурой и т.д.". Начнем с того, что Де Фанс не вторгается в историческую среду Парижа. Это отдельный район, построенный за его историческими границами. В лондонском Сити нет ничего похожего ни на Де Фанс, ни на Манхэттен. И уж, конечно, считать Манхэттен образцом для подражания никак нельзя.
И то, что Москва строит "Москву-сити", говорит о невысоком вкусе инициаторов этой затеи. Человек в каменных мешках городов и так уже стал "муравейчиком", а в таких циклопических объемах он превращается в "пылинку". Вряд ли "церетелизация" и "форстеризация" Москвы должна быть примером для других российских городов. И уж тем более нашим городам нет необходимости выигрывать "негласную конкуренцию европейским и азиатским городам" в таком сомнительном деле, как создание далеко не гуманной архитектурно-художественной среды.
Город должен быть уютным и удобным для жизни, соразмерным человеку. Города живут многие столетия и тысячелетия, им не пристало уподобляться то и дело меняющимся "моделям на подиуме". Постоянное улучшение облика и комфорта городской среды в заботе о человеке - более благородная задача, чем шараханье за модой.
И уж совсем непонятна позиция руководителя одного из авторитетных ранее градостроительных институтов по вопросу сохранения архитектурного наследия. Снос в Пекине целых кварталов, на мой взгляд, - "жертвенное принесение" Олимпиаде-2008, а не перемена менталитета китайцев.
И у нас во Владивостоке надо всемерно охранять и беречь то, что осталось от предыдущих поколений. Конечно, и нам придется решать вопрос о создании современного делового центра. И тут пример Парижа очень кстати: наш "Владивосток-сити" будет на Русском острове, с тактичным включением в него уникального памятника федерального значения - объектов Владивостокской крепости.
Следует подчеркнуть, что центр города служит жителям, а не деловым целям, так что размещать административный центр и деловой центр в одном месте совершенно не обязательно - у них разные функции. Вот и пусть модерновый форстерско-церетелевский" деловой центр связей со странами АТР размещается на Русском острове, а центр для жителей города и края остается там, где архитектурная история напоминает нам о "корнях", о Родине.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...