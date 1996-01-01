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"Подольский" стал ньюс-мейкером номер один

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Внезапно подскочившая цена на "Подольский" хлеб опять вернула городские власти к тому, что надо организовать социальную торговлю. На совещании в администрации прозвучали следующие цифры: до 2000 года во Владивостоке было восемь магазинов, обслуживавших ветеранов войны и других льготников. Ныне их осталось три.

Вариант строительства и восстановления сети социальных магазинов - дорогой и долгий. Создание сети социальных отделов - более реальный. Более того, как сказал Павел ГЕТМАН, директор рынка ООО "Березка", у него такой отдел действует. Была бы добрая воля со стороны предпринимателей и хоть какие-то налоговые послабления. Сеть магазинов "24 часа в сутки" тоже готова подключиться к этой работе.

А пока по местному телевидению "раскручиваются" магазины, выдающие себя за благодетелей, но не продавшие еще ни одной банки льготной тушенки. Надо уточнить, что льготно - это вовсе не бесплатно, речь идет о скидке от 5 до 15%.

Всего во Владивостоке 160 тысяч ветеранов, из них только 2,5 тысячи - участники ВОВ. Для них когда-то работали столы заказов, из разных источников финансировались подарки к праздникам. Ныне, как пояснила Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, первый замглавы администрации, федеральный закон о ветеранах изменился и в части финансирования остались только федеральные источники. Местные власти не могут финансово поддерживать своих стариков, не нарушая закона. Но как-то решают эту проблему в Москве, Питере, Екатеринбурге? Значит, можно и нам внести в городскую думу законопроекты, поощряющие благотворительность, например социальные карты льготника.

Что же касается наделавшего шуму "Подольского", то себестоимость булки такова: 8,5 руб. стоит мука из в Сибири, 2 руб. - доставка, 3,5 руб. - переработка, зарплата персоналу, 6 - прочие траты "Владхлеба". Итого 20 руб. Именно по этой цене со своих машин и отпускает хлеб производитель. "Откуда взялись цены в 25 и даже 28 рублей - я не знаю", - недоумевает Валерий СИНЮХИН, директор крупнейшего в Приморье производителя хлебопродукции. Между тем при таком росте цен очевидна необходимость государственных закупок зерна по осени, когда цены минимальные. Так делается в Хабаровском крае. Хотя есть и обратные примеры. Первыми подняли цены на хлеб в Ставрополе и на Алтае.

Была сделана попытка свалить вину на СМИ. Мол, они устроили шум из-за цен, в то время как другие виды хлеба в цене не выросли. Но очевидность роста цен на продукты вообще и призрак экономического кризиса сделали эти разговоры бессмысленными. Гораздо актуальнее наладить взаимодействие власти, депутатского корпуса и производителей продукции.

Через неделю нам обещали четко разработанную программу по социальному обслуживанию.

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