Мусор в центре города

После зимы Владивосток мало похож на столицу будущего саммита АТЭС. Убедиться в этом смогли чиновники администрации Владивостока во главе с и.о. мэра Игорем КОВАЛЕВЫМ, в минувшую пятницу проинспектировавшие Фрунзенский район города.

Первым пунктом поездки стала Первая Речка. Здесь нарекания и. о. главы вызвал киоск с шаурмой, расположенный поблизости от кинотеатра. И было отчего - накануне поступило сообщение об отравившихся студентах, покупавших еду в аналогичном киоске около ВГМУ. Увы, ответа на вопрос, законно ли установлен киоск и каким образом осуществляется надзор за подобными торговыми точками, Игорь Ковалев от подчиненных не получил.

Рядом на стихийной парковке дворник вручную собирал окурки и мелкий мусор. "Жалко человека. Нужно решать вопрос уборки по-иному, например, запретить парковку в определенное время дня", - обратился и. о. мэра к представителям коммунальных служб. Слишком беспомощным выглядел дворник в спецовке на фоне соседних замусоренных склонов и клумб.

Далее автобус с экскортом проследовал по центральным улицам города - Океанскому проспекту, Алеутской, Верхнепортовой. В отличие от "гостевой" трассы этот маршрут гостям города показывать рано: мусор на дорогах и тротуарах, неухоженные придомовые территории, приклеенные и привязанные к деревьям рекламные объявления. Но настоящий "сюрприз" ждал комиссию в конечной точке маршрута - на остановке "Маяк". Здесь чиновники обнаружили огромную кучу невывезенного мусора, которая красовалась рядом с припаркованными пассажирскими автобусами. Оказалось, что остановочная площадка по неизвестной причине оказалась исключенной из плана дорожных работ на 2008 г., и как скоро она обретет приличный вид, никто сказать не смог.