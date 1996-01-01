В Приморье будет куда складывать мусор

На проектирование нового полигона твёрдых бытовых отходов во Владивостоке в бюджете края 2008 года предусмотрено 66 млн руб.

Конкурс на проектирование выиграло федеральное государственное предприятие "Гостехстрой" (Москва). Строительство полигона ТБО позволит решить насущную для города проблему утилизации отходов, "горностаевская свалка" во Владивостоке будет закрыта, а ее территория облагорожена.