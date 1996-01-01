Прорыв подкрался незаметно

Наверное, каждый в своем советском детстве читал поэтическое произведение классика литературы Максима ГОРЬКОГО о том, как в самый кошмарный момент выхода в "светлое будущее" в народе, который вел легендарный герой Данко, возникли ропот, шатание и неуверенность - как-никак вымирали, падал уровень жизни, терзала инфляция и т. д. И грех было не побузить. Ну и тогда герой разорвал свою грудь, достал из нее сердце, высоко поднял над головой и стал им освещать путь... Конец сказки был радостный: народ выбрался, но герой умер. Правда, какой-то негодяй растоптал его горячее сердце.

На днях Минэкономразвития РФ, можно сказать, тоже "вырвало и высоко подняло над головой". Это в смысле "сердца". Пожалуй, никаким другим иным органом МЭРТа рожденную в его недрах "Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года" представить неудобно и неэтично.

Если откровенно, то много лет подряд я слепо верил, что мы живем в экономическом прорыве. Но - ошибался. Авторы проекта концепции развеяли мои заблуждения: в 2008-2012 гг. нас ждет пятилетка "подготовки к прорыву", в 2013-2017 гг. намечается пятилетка самого настоящего "экономического прорыва" и затем три года "расширения достигнутого".

Блестяще! Это не жалкие фантазии политических лилипутов, проигравших выборы, не обломки потерпевших поражение планов и программ, а именно "свет", который должен "осветить бездну". И цель "движения вперед" вполне понятная - стать нашей стране ведущей мировой державой ХХI века, чтобы замыкать не десятку экономических гигантов, а пятерку.

Впечатляющим должен стать рост ВВП - он должен умножиться в 2,3 раза. Доля России в мировой экономике по паритету покупательной способности должна возрасти с 3,1% мирового ВВП сегодня до 4,3% в 2020 г.

Однако все названное выше - "мелочь" по сравнению с предстоящим галопирующим ростом нашей средней зарплаты, которая должна увеличиться с 526 долларов США до 2700 долларов в месяц (это ж по какому курсу?). Надо полагать, что в Штатах прочитают нашу "Концепцию" и напечатают эти деньги. Возможно, и рубль в крепнущей мировой экономике за это время укрепится до шести за доллар, а то и до 60 коп. за бакс. Если учесть, что инфляции уготовано упасть до 3% в год, а росту цен на потребительские товары - до 4,5% в год, то у народа должно реально добавиться средств, на которые можно есть, пить, жить и т.д. Ну а другие могучие и не очень страны будут этому восхищаться и копить рубли в виде резервной валюты.

А еще придется непрерывно "новоселиться" - чтобы семье из трех человек жилось никак не меньше чем на 100 кв. метрах. И как тут не размножаться!? Судя по концепции, за предстоящие 18 лет до 2025 г. население РФ должно вырасти на 3 млн человек - со 142 млн до 145 млн, то есть россиян к тому времени, это за треть века, станет всего лишь на 2 млн меньше, чем по переписи 1991 г. Зато жить в среднем станем до 75 лет и средняя пенсия составит 30% от средней зарплаты...

Известный советский и постсоветский государственный деятель Евгений ПРИМАКОВ недавно признал, что цена либеральных реформ для России по своим экономическим и пр. потерям суммарно тянет на две Великие Отечественные Войны 1941-1945 гг. Вероятно, жертвы были не напрасны: войдем в "прорыв", выйдем - и все наверстается. Народ подтянется до уровня своих олигархов, займется интеллектуальными делами в рамках инновационной модели развития, станет учиться до гробовой доски, бросит пить, курить, играть, гулять и выражаться. Прекрасно войдем и прекрасно выйдем.

...В общем, документ концепции на 160 страницах имеет много интересной пищи для размышлений. Пышным цветом должны расцвести образование, здравоохранение, наука и культура, в быт широко шагнут информационные системы и нанотехнологии, уменьшатся налоги и проценты по кредитам, шире развернется банковский сектор. Конкурентоспособность нашей экономики станет непревзойденной для тех, кто будет делать жалкие попытки обойти нас.

Все это очень хорошо читать на ночь. Бессонницу снимает одной левой. Проверено.