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Двойка по ЕГЭ в аттестат выставляться не будет
В одной приморской школе было проведено пробное тестирование по математике в преддверии предстоящего ЕГЭ. Преподаватели использовали задания единого госэкзамена прошлого года. Результат оказался обескураживающим: более половины одиннадцатиклассников абсолютно не справились с заданием. Несколько парней, оценив свои силы, даже не стали браться за это дело, а отпросились выйти. Вернулись под конец экзамена в изрядном подпитии. История закончилась скандалом и выплеснулась за пределы местечкового масштаба.
С начала марта подготовка к ЕГЭ во всех школах города и края приняла серьезный размах. Школы городов, районных центров и поселков Приморья по собственной инициативе проводят такие "пробники", вероятно, чтобы оценить степень готовности выпускников к испытаниям. Уверены, что такие прецеденты не происходят в каждой из школ, и ЕГЭ по математике здесь не причина, а "повод", но все-таки сигнал тревожный.
Мы попросили прокомментировать случившийся факт и ответить на вопросы газеты "Золотой Рог-Диалог" Надежду ВИТКАЛОВУ, заместителя директора департамента образования и науки Приморского края:
- Такие "репетиции" проводятся школами самостоятельно, без распоряжения Департамента образования и науки ПК, и эта история нам не известна. Официальный репетиционный экзамен, кстати, его правильно называть "пробный", на муниципальном уровне решено проводить 21 апреля. И то, целью этого пробного экзамена будет не выяснять, кто справился, а кто нет, а оценить степень готовности информационного канала, готова ли техника к передаче такого объема информации, насколько слаженно будут взаимодействовать педагоги в местах проведения ЕГЭ и центр тестирования во Владивостоке. Срок настоящего экзамена пока Рособрнадзором не установлен, но, вероятнее всего, он состоится в конце мая.
По поводу неудовлетворительных результатов тех, кто попробовал, можно сказать только одно: время еще есть, надо и выпускникам, и преподавателям приложить максимум сил и подтянуть "слабые математические места".
- Насколько сейчас готово техническое и организационное обеспечение для проведения ЕГЭ в крае?
- По предписанию Рособрнадзора все должно быть готово к началу апреля. Уже прошли конкурсы и торги, которые определили поставщиков оборудования и организацию, которая установит информационный канал. В крае будет создана межведомственная комиссия. Это очень серьезный этап, и мы со дня на день ожидаем подписания документа о создании комиссии губернатором края. Задачи межведомственной комиссии - координировать работу подразделений УВД, ГИБДД, здравоохранения и общественных организаций, которые будут задействованы в проведении и обеспечении безопасности ЕГЭ.
- Возвращаясь к пьяной истории в приморской глубинке. Допустим, экстраординарное поведение ребят было вызвано ужасом, а что же будет,если они не сдадут ЕГЭ? Ведь "двойка" в аттестате не дает права поступать в колледжи, а уж и подавно - в вузы. Что делать тем, кто получит по ЕГЭ совсем низкий балл?
- В этом году в Приморье будет работать система "+1 балл". Двойка по ЕГЭ в аттестат выставляться не будет, поставят тройку, но свидетельство о ЕГЭ будет объективно содержать те баллы, которые выпускник заработал. Такую систему мы применяем в этом году, учитывая психологический фактор и новизну этого опыта для края. Не факт, что такая система останется работать в последующие годы, когда ЕГЭ будет проводиться по России в штатном режиме.
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