Выпускники Владивостока готовятся к экзамену

Около 6000 выпускников 11-х (12) классов общеобразовательных школ Владивостока будут впервые в этом году сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщила заместитель начальника отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока Людмила ЧИЖОВА.

Для проведения единого госэкзамена во Владивостоке планируется создать 33 пункта проведения экзамена. Работа в этом направлении ведется уже несколько месяцев: подготовлены и пункты, и учителя, ответственные за проведение главной контрольной работы года.

Единый государственный экзамен владивостокские школьники будут сдавать по математике. Его продолжительность составит 4 часа, или 240 минут.

В этом году участие в ЕГЭ будут принимать 5 774 выпускника: из них 4885 обучаются в муниципальных образовательных учреждениях, 889 - в структурных подразделениях вузов (лицеях, колледжах) и негосударственных образовательных учреждениях.

В соответствии с планом работы по подготовке и проведению единого государственного экзамена в г. Владивостоке в 2008 году и в целях оперативной отработки вопросов, связанных с ее организацией, 18 марта в краевом центре прошла контрольная работа по математике с применением тестов для выпускников 11-х (12) классов города. Это стало своеобразной репетицией как для ребят, так и для учителей.

Участие выпускников школ в ЕГЭ позволит им совместить государственную (итоговую) аттестацию и вступительные испытания в ссузы и вузы.