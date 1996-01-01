Пешеходный перекос

Пешеходные переходы во Владивостоке - особенная болезнь. И болеют ею не только пешеходы, но и лица облаченные полномочиями и регалиями власти. В свое время Виктор ЧЕРЕПКОВ считал, что заниматься проблемой надо глубоко и по этой причине дал отмашку строить через оживленные улицы новые подземные переходы, а Юрий КОПЫЛОВ, наоборот, полагал, что лучше пройти по верхам, и его период городской власти был отмечен беспрецедентным строительством над улицами города пешеходных мостов.

Как бы то ни было, но период активного строительства и подземных, и воздушных пешеходных переходов как-то незаметно прошел.

Под землю!

Последний подземный переход, начатый в период правления "подземстроевца" Черепкова, в несколько усеченном виде вроде бы "добит" в районе "Гайдамака" пару лет назад, когда на лоскутке земли возле остановки трамвая был построен небольшой торговый центр между улицами Светланской и Ивановской. В нагрузку ему и было определено - построить тоннель для пешеходов. До этого был введен в строй переход коммерческого комплекса на Третьей Рабочей. Он оказался, пожалуй, наиболее благополучным из всех, хотя в ночные часы бывает закрыт, но в это время дорогу здесь можно перейти относительно безопасно. Да еще при реконструкции Некрасовского путепровода был несколько подновлен подземный переход на "Молодежной".

Можно отметить, что кое какая ухоженность городских подземных пешеходных переходов имеется лишь в центре - на пересечении улиц Ленинской с Алеутской и Океанским проспектом. Хотя последний уже до неприличия заужен торговыми точками и бутиками и для прохода явно становится неудобен. Более-менее прилично после ввода в строй был обустроен переход в районе "Магнитогорской", который сдали под патронаж коммерческой организации.

Остальным подземным переходам явно не везет. Особенно убого выглядит "подзем" через ул. Жигура и трамвайные пути в районе ост. электрички на Третьей Рабочей. Построен он был еще в советское время.

Наглухо заварен листовым железом переход в районе "Гоголя", где народ пересекает дорогу либо по-прежнему по очень рискованной "зебре", либо через недалеко расположенный мостовой переход.

Интересно, что из состояния "строительства" до сих пор не могут выйти еще несколько подземных переходов, которые, однако, с давних пор остаются не заколочены. Это переходы в районе пересечения ул. Толстого с проспектом "Красного знамени", на "Картинной галерее", "Покровском парке" и "Школьной". Они так и остались не доведенными до ума и бесхозными. Кроме того, в основном не имеют освещения и редко убираются. Особенно колоритен переход, ведущий к храму в Покровском парке, - разрисованный городскими граффити в духе молодежной субкультуры.

Нужно отметить, что состояние других действующих подземных переходов Владивостока формирует психологически отрицательное отношение к ним. В них неухоженно и неуютно. Это относится и к старым "советским" переходам в районе "100-летия", "Постышева", второй гимназии и к более "современным" - на ул. Калинина, Суханова, фуникулере и проспекте Красоты.

В долговременных планах развития города есть точки "пересечения", где предполагаются новые подземные переходы. Но яркий пример имеющихся заставляет подходить к вопросу такого строительства очень осторожно – наверное, не стоит плодить подобное безобразие. Хотя в веселых картинках эскизных проектов все смотрится замечательно.

На воздух!

Первой попыткой развести во Владивостоке машины и людей через мостовой воздушный пешеходный переход было строительство такового еще в советское время напротив кинотеатра "Варяг". Этому объекту уже около 25 лет.

Активное строительство таких переходов пришлось на конец 1990-х - начало 2000-х. Последний из них был построен четыре года назад в районе кольца троллейбуса на Океанской. Благодаря им удалось обезопасить многие прежде очень опасные участки на основной городской магистрали от этого моста до перехода в районе "Гоголя". За относительно небольшой период всего во Владивостоке было построено около 30 таких объектов.

Надо отметить несколько особенностей, которые расстраивают горожан, пользующихся мостами. Они высоки, и подниматься и спускаться приходится больше, чем в подземном переходе. Зря для перил используется черный металл, который дает ржавые и неэстетичные потеки по конструкциям моста. Изначальное покрытие перил оказалось недолговечным. После снегопадов на этих переходах часто не убирается снег. И еще - когда сильный ветер сбивает с ног да еще идет дождь, то на высоте особенно неуютно. Исключение представляет лишь крытый переход в районе ф. "Заря".

Предполагалось, что строительство мостовых пешеходных переходов во Владивостоке будет продолжено. Однако уже несколько лет новые проекты лежат на полке - очередь до них не доходит. К тому же условия такого строительства несколько изменились. Так, железобетонные балки длиной более 30 метров, которые необходимы для этого, теперь надо заказывать либо в Уссурийске, либо в Хабаровске. Отслужившие свой век форма и пропарочная камера на заводе ОАО "ЦЭТ", где ранее изготавливались эти изделия, демонтированы. Утратила такие возможности и база Владивостокского мостоотряда.

Есть в городе еще один тип надземных мостовых переходов - это торговые комплексы над дорогой. Их в городе построено два - в районе 100-летия и пл. Луговой. В их адрес было высказано столь много критических замечаний, что перспективы подобного строительства в дальнейшем почти невероятны. Хотя эти объекты, конечно, уникальны, и уже это хорошо. Правда, многие пешеходы отмечают, что переход через них занимает много времени - задерживают и отвлекают витрины с товаром.

Забота о пешеходе - это важный элемент городской предвыборной кампании, потому что пешеход - это, по сути, любой водитель, нечаянно вышедший из машины. И рекламируя себя как будущего заботливого хозяина города надо помнить, что страшны не переходы, а их состояние. Впрочем, это чисто риторическое.