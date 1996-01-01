Якутские экологи встали на защиту Лены от ВСТО

Якутские экологи добиваются отмены решения строить нефтепровод ВСТО в траншее под рекой Лена, сообщает "ЭХО-ДВ" со ссылкой на "ЭкоПортал".

Восемь общественных организаций и жителей Республики Саха (Якутия) направили в Верховный Cуд республики кассационную жалобу, требуя возобновить рассмотрение иска к Ростехнадзору, который решил строить нефтепровод ВСТО в траншее под рекой Лена. На общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду был представлен проект, который предусматривал подводный переход трубопровода через реку Лена в виде микротоннеля. Однако Ростехнадзор направил на экспертизу проект с траншейным переходом. Такой вид перехода представляет большую опасность для реки.

Судебный иск к Ростехнадзору был направлен общественным экологическим центром Якутии, центром экологического просвещения республики "Эйгэ", Саха общественным центром, Ассоциацией эвенков Якутии и другими общественными организациями и частными лицами. Однако 26 февраля иск был отклонен судом Якутска.