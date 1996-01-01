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Для газификации юга Дальнего Востока нужны новые месторождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Газпром" предусмотрел средства на проектирование и строительство нового газопровода от Сахалина до Владивостока. Об этом сообщил начальник управления координации восточных проектов концерна Виктор ТИМОШИЛОВ, передают "Вести.Ru".

Он подчеркнул также, что концерн не будет тратить на это средства до подписания договора о покупке газа с оператором проекта "Сахалин-1" - ExxonNeftegas.

На совещании в Минрегионразвития он подчеркнул, что подача газа в Приморье к саммиту АТЭС-2012 года - "задача государственной важности". Тимошилов напомнил, что на данном этапе проблемой развития газовой отрасли региона является отсутствие источников газа для первоочередной газификации региона. Единственным источником газа до 2015 г. является газ проекта "Сахалин-1". "Газпром", по словам представителя концерна, уже приступил к переговорам с "Сахалином-1".

В случае достижения договоренности о закупке газа с "Сахалина-1", возможность подачи газа в Приморье в 2011 г. сохраняется. Если же не удастся договориться, то срок подачи газа в регион будет отодвинут до 2015-2016 гг., до запуска новых месторождений Сахалина или начала разработки якутских месторождений.

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