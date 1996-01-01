В Хабаровске цены тронулись

Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края позволил МУП ХПАТП-1 увеличить стоимость проезда в автобусах до 12 руб. Очереди теперь дожидаются коммерческие перевозчики. Точнее те из них, кто владеет автобусами, так как собственники маршрутных такси в Хабаровске уже берут за проезд 15 руб.

Председатель краевого комитета по ценам и тарифам Михаил БОГДАНОВСКИЙ считает, что новая цена проезда позволит МУП ХПАТП-1 работать с 12%-ной рентабельностью. "ХПАТП-1 пытался обосновывать цену проезда в 18 руб., однако мы рассматривали и вариант повышения стоимости проезда всего до 11 руб., - заметил он. - Но в этом случае под угрозой оказалась бы финансовая устойчивость предприятия, так как рентабельность составила бы всего 2%".

А начальник отдела регулирования цен и тарифов на товары и услуги правительства края Валентина ДУТОВА сообщила ДДГ "ЗР", что себестоимость перевозок ХПАТП-1 составляет 10,7 руб. и что из краевого бюджета в 2008 г. на компенсацию затрат по перевозке льготников предприятие получит 166,8 млн руб.

Между тем начальник управления транспорта Хабаровска Владимир ШКУРИН, не скрывая негодования, заявил "ЗР": "То, что цена в 12 руб. является экономически обусловленной, - это ложь. По нашим расчетам, цена должна равняться 18 руб. Вот, например, в Москве автобусы давно возят горожан за 15-25 руб. Чем мы хуже?!" Генеральный директор ХПАТП-1 Николай СТАРОВОЙТОВ от комментариев отказался, сославшись на нежелание конфликтовать с комитетом по ценам и тарифам. А президент ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" Виктор ШПАКОВ назвал вопрос о ценах на проезд "политическим".