Каннский показ

Организаторами стенда выступили администрация Приморского края и ОАО "Гипрогор".

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН на презентации сообщил о планах большой индустриализации Приморья и строительстве в крае Восточного нефтепровода, нефтепорта, НПЗ и т. д. Засветился на выставке и руководитель ДВ дирекции Росстроя по строительству объектов саммита АТЭС Николай АШЛАПОВ.

Он сообщил также, что "объем инвестиций в развитие острова Русский превысит $6 млрд". На реконструкцию и строительство дорог планируется потратить более $1,958 млрд, на развитие инфраструктуры Владивостока - $825 млн, на морской фасад города - $487 млн, на реконструкцию аэропорта - $375 млн. В целом на долю федеральных вложений в развитие острова придется $4,07 млрд, из регионального бюджета будет выделено $13 млн, из внебюджетных фондов - 1,5 млрд".

Глава "Гипрогора" Михаил ГРУДИНИН отметил, что разработка архитектурно-градостроительной концепции делового центра саммита АТЭС-2012 - результат совместной работы российских и ведущих иностранных проектировщиков.

Но презентация презентацией, а нерешенных оргвопросов по подготовке саммита остается много, и это вызывает беспокойство правительства.

Кто тормозит и что делать? Этот вопрос стоит в повестке дня очередного Госсовета. Пройдет он 19 марта, но не во Владивостоке, а в Москве. По неофициальной информации, одна из причин переноса его на сутки позже - неготовность ряда технических вопросов, связанных с о. Русским и АТЭС. На последнем штабе при Минрегиона (он прошел 5 марта) среди ряда невыполненных к сроку пунктов значится медленный процесс передачи военными земель и причалов.