САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Базовая площадка Российской Академии образования

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ

Лингвистика и межкультурная коммуникация

Реклама

Связи с общественностью

Организация и управление в туристской отрасли

Журналистика

Психология

Прикладная информатика в культуре и искусстве

Социальная работа

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Искусствоведение (Европейские или восточные языки и международный художественный бизнес)

Режиссура мультимедиа-программ

Музыкальная звукорежиссура

Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников

Народное художественное творчество (хореография )

Режиссура (телевидение, театр)

Актерское искусство (телевидение, театр)

Экономический ФАКУЛЬТЕТ

Коммерция (торговое дело)

Экономика и управление на предприятии

Гостиничный сервис

Спортивно-оздоровительный сервис

Менеджмент организации

Прикладная информатика в экономике

Юридический ФАКУЛЬТЕТ

Юриспруденция

5 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ

* Два государственных диплома:

- о высшем образовании по специальности;

- о дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

* Дневная, вечерняя и заочная формы обучения

* Второе высшее образование

* Аспирантура, докторантура

* Отсрочка от службы в армии

В Университете действуют очные и заочные подготовительные курсы – эффективная форма подготовки к поступлению в Университет

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ во Владивостоке:

Телефоны: (4232) 22-55-67, 22-42-23

Адрес: г. Владивосток, ул. Вс. Сибирцева, 15. Остановка транспорта «Политехнический», р-н Фуникулера.

Свидетельство о гос. аккредитации ФС по надзору в сфере образования и науки № 1931 от 24.06.05

Лицензия ФС по надзору в сфере образования и науки А № 164642 от 30.03.05

ЛОГОТИПЫ XEROX, БАЛТИНВЕСТБАНК, КОКА-КОЛА