Российская Гуманитарная частная школа «Святая Ольга»

НАБОР ДЕТЕЙ ВО ВСЕ КЛАССЫ и «ДОШКОЛЕНОК» (3-5 лет)

Услуги дефектолога-логопеда –психолога.

Государственная программа + усиленный русский язык, интенсивный английский язык, 2 ой язык китайский, семинары по развитию интеллекта, памяти, скорописи, скорочтения.

Без домашних заданий дневников и двоек!

Для иногородних детей - полный пансион.

Заочное отделение, экстернат, домашнее обучение с последующей аттестацией.

ШКОЛА НЕ РЕЛИГИОЗНАЯ!

С 4 го июня по 29 августа 2007– международные смены с изучением английского и китайского языков!

Адрес: г. Владивосток, ст. Сад-город, ул. Главная, 31 ТЕЛ. 70-55-80

Основана 22 мая 1992 года в г. Владивостоке. Лицензия: серия А №135551 от 12 декабря 2005 г. №286