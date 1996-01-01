ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ САНК-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

по ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ обучения:

еклама;

Связи с общественностью;

Юриспруденция;

Социально-культурная деятельность;

Бухгалтерский учет, аудит;

Экономика и управление на предприятии; в социально-культурной сфере

Выпускиникам вручается Диплом государственного образца

Тел. Приемной комиссии: (4232) 26-69-19, 26-07-32, 22-44-04

г. Владивосток, ул. Вс. Сибирцева, 15 (р-н фуникулера), каб. 509

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А №161630 от 21.10.2004 г.