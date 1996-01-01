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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
ПРИГЛАШАЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЦЕЙ (базовая площадка Российской Академии образования)
Учащиеся школ из регионов России, стран СНГ, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Западной Европы принимаются в 9, 10 и 11 классы Лицея. В классе - до 15 человек.
Образовательная программа включает:
• индивидуальные и групповые консультации по всем предметам;
• возможность изучения нескольких иностранных языков;
• подготовку к сдаче экзаменов по английскому языку на сертификат Кембриджского университета;
• обучение работе на компьютере на современном уровне;
• физическую подготовку и заботу о здоровье лицеистов;
• психолого-педагогическое сопровождение;
• эстетическое воспитание учащихся.
Прием учащихся - круглогодично. Обучение платное. Полный пансион (проживание в двухместном номере со всеми удобствами, четырехразовое питание, обеспечение учебниками, медицинское обслуживание, экскурсионные программы, посещение театров, гарантированная безопасность, организация досуга).
Оценки, полученные лицеистами на выпускных экзаменах, учитываются в качестве вступительных экзаменов в СПбГУП.
Обучение в Лицее дает путевку в престижнейший вуз
Северо-Запада России — Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Лицей расположен в курортной зоне на Карельском перешейке (Финский залив)
Приемная комиссия во Владивостоке: Г. Владивосток, ул. Вс. Сибирцева, 15 (р-н Фуникулера), каб. 512. Тел: (4232) 22-55-67, 24-42-23
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