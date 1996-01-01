САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ПРИГЛАШАЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЦЕЙ (базовая площадка Российской Академии образования)

Учащиеся школ из регионов России, стран СНГ, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Западной Европы принимаются в 9, 10 и 11 классы Лицея. В классе - до 15 человек.

Образовательная программа включает:

• индивидуальные и групповые консультации по всем предметам;

• возможность изучения нескольких иностранных языков;

• подготовку к сдаче экзаменов по английскому языку на сертификат Кембриджского университета;

• обучение работе на компьютере на современном уровне;

• физическую подготовку и заботу о здоровье лицеистов;

• психолого-педагогическое сопровождение;

• эстетическое воспитание учащихся.

Прием учащихся - круглогодично. Обучение платное. Полный пансион (проживание в двухместном номере со всеми удобствами, четырехразовое питание, обеспечение учебниками, медицинское обслуживание, экскурсионные программы, посещение театров, гарантированная безопасность, организация досуга).

Оценки, полученные лицеистами на выпускных экзаменах, учитываются в качестве вступительных экзаменов в СПбГУП.

Обучение в Лицее дает путевку в престижнейший вуз

Северо-Запада России — Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Лицей расположен в курортной зоне на Карельском перешейке (Финский залив)

Приемная комиссия во Владивостоке: Г. Владивосток, ул. Вс. Сибирцева, 15 (р-н Фуникулера), каб. 512. Тел: (4232) 22-55-67, 24-42-23

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