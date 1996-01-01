ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Приморский региональный филиал

П Р Е Д Л А Г А Е Т «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ»

- Жителям сельской местности в возрасте от 14 лет;

- Кредит на образование специалистов для работы в отраслях агропромышленного комплекса, медицинских и педагогических образовательных учреждениях;

- Максимальный размер кредита составляет не более 350 000 рублей сроком до 10 лет;

- Процентная ставка по кредиту составляет 12% годовых, без взимания дополнительных комиссий;

- В качестве обеспечения кредита Банк принимает: поручительство (юридических/физических лиц (в том числе законных представителей)); залог (движимого/недвижимого имущества).

За дополнительной информацией обращайтесь:

Адреса Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк» и его дополнительных офисов:

г. Владивосток, Океанский пр. 26, тел/факс 8 (423-2) 22-09-92, 26-70-57, 22-35-87, E-mail: rshb@mail.primorye.ru; www.rshb.ru

г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35, тел/факс 8 (423-61) 4-81-60, 4-81-71;

г. Артем, ул. Партизанская, 2, тел/факс 8 (423-37) 61-6-35, 61-6-36;

г. Владивосток, ул. Светланская, 89, тел/факс 8 (423-2) 22-19-45, 22-19-36;

г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 14, тел/факс 8 (423-56) 25-8-35, 28-6-40;

п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96, тел/факс 8 (423-75) 9-24-54;

с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, тел/факс 8 (423-49) 97-0-62; 99-8-21;

пгт. Кировский, ул. Советская, 57а, тел/факс 8 (423-54) 23-6-23, 22-3-30;

с. Лазо, ул. Некрасовская, 22, тел/факс 8 (423-77) 93-4-29, 93-4-08;

г. Лесозаводск, ул. Калининская, 9, тел/факс 8 (423-55) 22-444;

г. Находка, ул. Горького, 3, тел/факс 8 (423-6) 63-21-96, 63-24-15;

г. Партизанск, ул. Булгарова,13, тел/факс 8 (423-630) 73-12, 28-43;

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 43, тел/факс 8 (423-52) 2-45-88, 2-06-56;

г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196, тел/факс 8 (423-4) 35-83-13, 35-83-00;

г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9, тел/факс 8 (423-39) 27-7-03, 27-7-04;

с. Черниговка, ул. Буденного, 23, тел/факс 8 (423-51) 23-4-21, 25-7-86.

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