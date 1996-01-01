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Льгот на проезд в общественном транспорте хватит только на 12 поездок в месяц
Автотранспортные предприятия Владивостока дружно отказались возить льготников. О чем уведомили городскую администрацию официальным письмом с подписью руководителей всех 20 с лишним автотранспортных предприятий. Годом ранее на ковер ходили поодиночке или небольшими группками, уходили лишь с обещанием отозвать лицензию. Сейчас ситуация изменилась и мэрия взялась за голову.
Есть от чего. Во Владивостоке 200 тыс. льготников, из них 48 800 - школьники. 200 тыс. - это больше чем население Уссурийска. Даже если каждый взрослый воспользуется автобусом раз в день, потребуется 551,88 млн руб. в год, реально же (по подсчетам транспортных предприятий) на всех льготников уходит около 200 млн. Льготники бывают федеральные, краевые и городские. Деньги за них, соответственно, должны перечислять федеральный, краевой и городской бюджеты. Теперь внимание: за 2007 г. федералы перечислили -7000 руб., краевой бюджет - 5000 руб., муниципальный -18000 руб. Прочие расходы добровольно-принудительно взяли на себя транспортники. Осознав, что благотворительностью последние больше заниматься не намерены, городская администрация решила составить реестр льготников: кому конкретно положены федеральные, краевые и муниципальные льготы. Составив список, городские управленцы могут смело переадресовывать социальное недовольство в сторону федералов и краевиков. А чтобы не обременять бюджет своими льготниками, из списков планируется исключить школьников. Оставить только малообеспеченные семьи по линии соцзащиты. С федеральными льготниками может получиться еще смешнее: правительство планирует завести каждому персонифицированный счет, на который будут переводить деньги на транспорт. Но, по слухам, их будет хватать только на 12 поездок в месяц! Социального напряжения не избежать, поэтому разработка непопулярного решения ведется без привлечения внимания общественности.
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