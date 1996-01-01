Первая международная образовательная выставка во Владивостоке

Более 100 видов образовательных программ и лучшие лингвистические центры мира будут представлены 15 марта в кинотеатре "Океан" школьникам, студентам, учителям, родителям и профессионалам Владивостока на выставке "Международное образование 2008".

Впервые каждый житель Владивостока, не покидая пределы родного города, сможет получить подробную профессиональную консультацию представителей лучших языковых школ мира и экспертов, узнать о новейших тенденциях в области образовательного туризма и подобрать оптимальный образовательный тур.

В выставке примут участие представители ведущих международных школ: St Andrews, GEOS, Kaplan Aspect и Sprachcaffe, лингвистические центры которых расположены в Англии, Германии, Испании, Франции, Италии, Мальте, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Всего посетителям выставки будет представлен обширный спектр различных языковых курсов и образовательных программ за рубежом, включающий более 100 видов курсов в более чем 120 городах мира.