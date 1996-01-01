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Городские школы прирастают стадионами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Создание тринадцатого по счету стадиона нового поколения ведется во Владивостоке. Новый спорткомплекс в рамках городской программы "Спортивный Владивосток" возводят возле средней школы № 45 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 27). С ходом работ лично ознакомился и.о. главы города Игорь КОВАЛЁВ.

На пришкольном стадионе уже сделана полная планировка поля, уложена дренажная система, установлена зрительская трибуна, полностью возведено ограждение. Сейчас ведется подготовка грунта для беговых дорожек и укладка покрытия для пола. Строители смогут приступить к укладке асфальта для беговых дорожек и баскетбольной площадки, как только позволит температура.

Игорь Ковалев остался доволен увиденным. Он подчеркнул, что такие новые объекты появятся в этом году в трех школах: 45, 80 и 42. "Возле школ №45 и №80 будут открыты новые стадионы, а у средней школы №42 появится спортивная площадка с тренажерами и беговыми дорожками, - сказал он. - Выстроить здесь стадион невозможно по техническим причинам: небольшая пришкольная территория и большое количество подземных коммуникаций на участке".

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