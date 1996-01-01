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Три спортивных правила, которые сделают вас неотразимым

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Призывы медиков к более активным занятиям физкультурой и спортом, дабы избежать проблем, связанных с гиподинамией и ожирением, нет-нет да и оказываются услышанными. Но, походив месяц в тренажерный зал или на фитнес, большинство женщин и мужчин разочаровываются результатами. И вес не пропал, и здоровья не прибавилось, только мышцы все время ноют. Так как же надо заниматься спортом, чтобы вышел толк?

"Первое условие успеха как в деле сброса лишнего веса, так и в оздоровлении организма в целом - это регулярность, - утверждает тренер-методист Елена Ороничева. - Если вы будете посещать тренажерный или спортзал раз в неделю с перерывом в 5-6 дней, то польза от этого будет мизерной.

Дело в том, что наши мышцы обладают собственной памятью, которая работает в течение двух суток. То есть, если вы тренировали, скажем, мышцы спины или ягодиц, то для того, чтобы они постоянно оставались в нужном тонусе, следующая тренировка должна состояться максимум на третий день. Если позже, то можете считать, что вы все начинаете с нуля, а прошлой тренировки как бы и не было, мышцы уже о ней "забыли".

Кроме того, для достижения и закрепления успеха нужно соблюдать, как минимум, три основных правила.

- Тренировка должна продолжаться не менее 50-60 минут. Причем это время именно активных упражнений, а не просто пребывания в спортзале или задушевных бесед в раздевалке.

- График занятий должен соблюдаться. Нельзя одну неделю тренироваться, например, во вторник-среду-пятницу, а на следующей уже в понедельник-четверг-субботу.

- Если ваша цель не нарастить мышцы, а только убрать лишний жир, необходимо контролировать свое питание. Не ешьте за два часа до занятий, а после тренировки воздержитесь от еды в течение часа. После физических упражнений не рекомендуется есть белки животного происхождения (мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты).

В противном случае белковая еда вкупе с физическими упражнениями приведут лишь к увеличению веса и объема тела за счет увеличения мышечной массы без уменьшения жировых отложений".

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