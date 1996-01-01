Как построить идеальную фигуру по правилам

Желание иметь стройную и рельефную фигуру все чаще гонит народ в тренажерные залы. Но не у всех есть возможность оплатить личного тренера, а кто-то вообще занимается в собственном гараже. Поэтому предлагаем девять правил, которые нужно соблюдать, чтобы потраченное время и силы принесли ожидаемый результат, а не проблемы со здоровьем.

Правило первое: определяющее

Определите для себя - зачем вы пришли в тренажерку. Нарастить мышцы? Сбросить жирок? Обрести мышечный рельеф? Если главное - мышцы, то ваше место на силовых тренажерах, где нужно поднимать относительно тяжелые веса, но с небольшим количеством повторов (10-12 раз). Тренируемся медленно с перерывами между подходами 1-2 минуты.

Если цель - рельеф и жир, то идите на аэробные тренажеры (беговая дорожка, велосипед и т.п.). Поднимаемые веса будут легкими, но повторять упражнения придется дольше (15-20 раз). Перерывы между подходами 20-30 секунд.

Правило второе: техническое

Работая с тяжелыми и легкими весами, внимательно следите за техникой исполнения упражнений. Только после того, как вы технически правильно начнете выполнять подходы, веса можно немного увеличивать.

Определить оптимальный вес, с которым вы на данный момент можете работать, поможет ваш собственный организм. Если при подъеме снаряда в голове хотя бы мелькнет мысль о возможном растяжении, значит, этот вес для вас уже велик.

Правило третье: восстановительное

Без полноценного отдыха нет полноценных занятий. После силовых нагрузок организму нужно от 36 до 72 часов, чтобы восстановиться и главное - снабдить мышцы протеином (белком) для их укрепления. Именно поэтому тренироваться каждый день - плохо. Лучше, если вы будете ходить в тренажерный зал не чаще 2-3 раз в неделю.

Правило четвертое: тестостероновое

Наши мышцы (и у мужчин, и у женщин) формируются при участии гормона тестостерона. А больше всего его вырабатывается при максимальной нагрузке. А самое большое количество гормона поступает при выполнении такого упражнения, как приседание. Просто, приседая, мы задействуем в этом процессе наибольшее количество мышц.

Но тогда мышечную массу будут набирать только ноги? Да. Поэтому, с приседаний тренировку лучше всего начинать, чтобы, обеспечив организм тестостероном, затем перейти на остальные группы мышц, которые вы хотите накачать.

Правило пятое: протеиновое

Даже организм интенсивно тренирующегося профессионального спортсмена не требует больше 2-3 граммов протеина в день на килограмм собственного веса. Поэтому употребление во время тренировок различных протеиновых коктейлей для скорейшего наращивания мышечной массы приведет к обратному результату. Поскольку организм способен усвоить лишь ограниченное количество белка, то излишки отложатся... на животе.

Для людей, тренирующихся два-три раза в неделю, необходимое количество протеина можно получить, съедая на завтрак 125 г йогурта, 1,5 чашки пшеничных хлопьев и выпивая стакан обезжиренного молока. На обед достаточно 100 г птичьей грудки (курица, индейка) и ломтика нежирного сыра. На ужин съешьте 200 г постной говядины с макаронами из муки твердого сорта. Женщинам нужно добавлять в рацион продукты, содержащие кальций.

Правило шестое: долгоиграющее

На самом деле это правило точнее назвать долгоиграющим со знаком минус. Другими словами, не нужно потеть в тренажерке, занимаясь с отягощениями, от рассвета до заката. Сами по себе тренировки мышцы не строят, а лишь обеспечивают благоприятную почву для их роста за счет последующего отдыха и питания.

А потому, даже, если вы чувствуете себя полным сил, не нужно тренироваться дольше полутора часов. Вместо того, чтобы увеличивать продолжительность занятий, лучше увеличить вес отягощений.

Правило седьмое: захватное

"Хватом" называется то, как вы держите гантель, гриф штанги или рукоять тренажера. Широта или узость хвата распределяет нагрузку на разные группы мышц, помните об этом, если хотите подправить определенные проблемные места. Не нужно намертво вцепляться в спортивный снаряд, как утопающему в спасательный круг. Так вы быстрее устанете без всякого проку. Держите гантель или штангу крепко, но без перенапряжения.

Правило восьмое: медленное

Любое упражнение нужно выполнять плавно, постепенно увеличивая усилие. Если поднять вес без рывка у вас не получается, значит, этот вес для вас слишком велик. Для результата гораздо важнее правильная техника выполнения, чем тяжесть. Иными словами, вы в каждой фазе движения должны четко контролировать работу тех или иных мышечных групп. Кроме того, рывки негативно отражаются на связках, суставах и сухожилиях, увеличивая риск получения травмы.

Правило девятое: дыхательное

Тут все просто. Совершая мышечное усилие (поднимая вес), вы выдыхаете воздух. На обратном движении делаете вдох. Дышать нужно ритмично и ни в коем случае не задерживать дыхание в процессе выполнения упражнения. Это может привести к головокружениям и даже обмороку.