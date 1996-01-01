Есть ли секс после брака?

В Испании был проведен первый широкомасштабный опрос по поводу сексуальной жизни партнеров после брака.

Испанское издание ElMundo опубликовало результаты первого широкомасштабного опроса с выборкой 800 человек по поводу секса после брака. В результате выяснилось, что сексуальная жизнь 69% женщин и мужчин после брака улучшилась. При этом 87% опрошенных предпочитают заниматься сексом до просмотра футбольного матча.

Лишь 0,5 женатых мужчин недовольны своей сексуальной жизнью, в то время как число неудовлетворенных женщин немного больше - 3% опрошенных.

Около 10% женщин живут со своими мужьями, зная об их прошлых изменах. 45% замужних и 38% женатых признаются, что у них рутинные сексуальные отношения. Больше 70% опрошенных считают, что у них романтические отношения с партнером. Около 10% мужчин признались, что их сексуальная активность повысилась с рождением детей.

При этом почти половина замужних женщин считает, что их супружеская жизнь была бы лучше без секса. А 29% из них предпочитает занятиям сексом поход по магазинам.