После интима мужчинам необходимо спать

Считается, что мужской оргазм - самая элементарная вещь на земле. Ну проще разве что яичница с помидорами. Откровенная кофточка, пара поцелуев, постель - и готово.

Мужчина уже на седьмом небе, сидит, свесив ноги с оргазмического облака, и благодарит ангелов. На самом деле все гораздо сложнее.

1. Мужской оргазм, с точки зрения врачей-сексологов, происходит в результате сложнейшей работы самых разных органов. Для того чтобы доставить мужчине неземное блаженство, усердно трудятся половой член, предстательная железа, семенные пузырьки и семенные бугорки. А ты-то думала, что все дело в устрицах и твоем новом белье!

2. Греческие врачи доказали, что у мужчин, которые испытывают меньше шести оргазмов в месяц, возрастают шансы заболеть раком... молочной железы. Конечно, мужчины страдают этим заболеванием очень редко, но все равно нельзя забывать о том, что чем реже твой партнер испытывает сексуальную разрядку, тем ниже в его крови содержание мужского полового гормона тестостерона. А именно от уровня тестостерона зависит риск развития опухоли.

3. Итальянский порноактер Рокко Сифферди по праву считается мировым секс-рекордсменом. В течение одного дня он умудрился заняться любовью с четырнадцатью женщинами и с каждой испытал зафиксированный дотошными наблюдателями оргазм. Однако нежиться на вершине полового Олимпа Рокки остается недолго. На сайте мировых сексуальных рекордов появилась информация о том, что некий анонимный смельчак готов побить рекорд горячего итальянца и за один день достичь оргазма с двадцатью женщинами!

4. Несмотря на все отговорки мужчин, их оргазм тоже можно контролировать. Мгновению полной сексуальной разрядки всегда предшествует стадия предоргазма - половой член в эти минуты невероятно напряжен и твой партнер чувствует что-то вроде щекотного жжения в уретре. Ну как будто он очень-очень хочет в туалет, а поблизости, как назло, нет ни одного подходящего местечка. Если в этот момент прекратить фрикции, сменить позу или хотя бы начать изо всех сил думать о футболе, сексуальное возбуждение немного спадет и оргазм у мужчины не наступит. Зато шансы на то, что полную разрядку получишь ты, возрастут!

5. Ты опять изображала в постели невероятную страсть по системе Станиславского? Не огорчайся - вполне вероятно, что твой парень делал то же самое. Организаторы лондонского фестиваля "Эротика-2002" опросили 2500 британцев и выяснили, что 23% мужчин регулярно имитируют оргазм! А по данным канадских социологов, в грехе притворства признались 43% из 1000 опрошенных мужчин.

6. Кстати, есть несколько признаков того, что твой мужчина притворяется, будто испытал. Цену громким стонам и демонстративным судорогам ты прекрасно знаешь сама. А вот, например, полное отсутствие семенной жидкости, несмотря на бурные вопли удовольствия, - это весьма подозрительно. И не слушай сказок о том, что она куда-то впиталась, вы ведь занимались сексом не на промокательной бумаге. Еще один признак - попытка незаметно избавиться от презерватива в ту же секунду, как только разомкнулись ваши объятия. Особенно если раньше тебе приходилось двадцать раз напоминать о том, что этим штукам место не под кроватью, а в мусорном ведре.

7. У мужского сексуального притворства тоже есть свои причины. Первая - это стресс. Он может не повлиять на эрекцию. Но вот испытать оргазм, когда в голове перекошенная физиономия разгневанного босса сменяет космические счета за ремонт твоей машины, нелегко даже очень сильному мужчине. К тому же от стресса головка мужского члена становится чувствительной и сухой - тут уж, сама понимаешь, не до оргазма. Еще одна причина, как ни странно, - недостаток предварительных ласк. Да-да, им тоже этого не хватает, особенно когда им больше тридцати лет. Мужчины иногда тоже не успевают как следует возбудиться и вынуждены притворяться, что все закончилось хорошо, чтобы не огорчить тебя и сохранить репутацию крутого мачо.

8. После оргазма у мужчин наступает так называемый период рефракции - полная нечувствительность к стимуляции. В этот момент даже самый нежный любовник теряет интерес к половому акту, и твои попытки продолжить любовную игру могут вызвать у него серьезное раздражение и даже физическую боль. Ничего не поделаешь - физиология! Позволь своему мужчине немного поспать - и период рефракции сократится почти вдвое.

9. Почти 50% мужчин во время оргазма не способны сдержать стонов и судорог. Около 20% молчат, как партизаны на допросе. 10% могут начать непроизвольно щипаться, кусаться и даже плакать. А некоторые от удовольствия ругаются как сапожники!