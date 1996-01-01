Что делать после незащищенного секса?

Что может быть приятнее секса без последствий - переспали и разошлись. Но есть последствия другие. Ведь вроде все знают, что без презерватива нельзя, однако же не сидят профильные специалисты без работы...

Если вы предполагаете, что у вас будет секс (не можете же вы в самом деле думать, что его не будет!), то надо брать с собой презервативы. То есть понятно, что презервативы надо носить с собой всегда. Однако бывает так, что презерватив есть, а сил и соображения его использовать нету - до такого состояния набираются алкоголем некоторые мужественные люди, всегда готовые к любовным подвигам. Это потенциальные клиенты венерологов. И таких пациентов полно. А после праздников особенно.

Вы думаете, это бездумные сопляки? Вовсе нет. Доктора говорят, что основной контингент - как раз довольно солидные люди с высшим образованием. Пожимают плечами и говорят: "Так получилось, перебрал". А некоторые вообще ничего не помнят - а был ли секс вообще-то? Может, и не было, но осадочек и сомнения о своём здоровье остались. Но раз уж случилось без презерватива или порвался - не надо паниковать. Минздрав предупреждает: главное - не заниматься самолечением. Еще в советские времена таксисты знали: переспал со случайной женщиной - прими трихопол. Из уст в уста передавали они друг другу это ценное знание, от них оно и шло в народ. Пошлите таксиста подальше, вежливо поблагодарив. Потому что такое самолечение может сыграть с вами злую шутку.

Как правило, "пролечившийся" в итоге все равно вынужден обратиться к доктору, только зачастую уже сложно определить, что у него за болезнь, - анализы дают искаженный результат. И тогда начавшийся, не дай бог, сифилис перейдет в скрытую стадию, а сам больной узнает об этом, лишь когда надо будет сдавать какие-нибудь анализы - например, при приеме на работу. Или, хуже того, когда жене рожать придется. Надо быть готовым к тому, что после такого "лечения" возникает множество осложнений. Уретрит или легкий простатит - самые "приятные" из них.

Важно знать:

1. Постарайтесь обработать поверхность мирамистином или хлоргексидином. Это очень сильные антисептики, которые убивают инфекцию. Желательно обработать поверхность половых органов в течение 2-х часов после контакта. Даже если прошло чуть больше времени - все равно обработайте.

2. После незащищенного секса лучше помочиться. Струя удаляет часть выделений. Но все равно может попасть инфекция. Например, вирус гепатита или герпес.

3. Обязательно надо сходить к врачу. Лучше через месяц.

Раньше симптомы многих болезней просто не определятся. Если же появился зуд или жжение - сразу бежать к доктору.

4. Имеет смысл сразу обратиться за помощью, если вы вдруг узнали, что были с зараженной женщиной, или склонны так думать - например, потому, что она была проституткой. В этом случае врач вздохнет и назначит вам профилактическое лечение. Дело это неполезное, потому что в организм вводится большое количество антибиотиков, которые предотвращают появление сифилиса или гонореи. По окончании профилактического курса придется еще неоднократно обследоваться - болезнь может проявиться и позже.

5. Есть ещё один хороший вариант - привести на обследование полового партнёра, в котором сомневаетесь.