Главные вопросы про подгузники

О правильном применении подгузников и о возможных нежелательных последствиях расскажет педиатр Наталья КНЯЗЕВА.

- Как правильно выбрать подгузник?

- Раньше почти все фирмы-производители выпускали подгузники отдельно для мальчиков и для девочек. Было достаточно существенное отличие: более сильное уплотнение в нижней части подгузника - для девочек, потому что, находясь в лежачем положении, они писают вниз. А у мальчиков уплотнение было на передней части подгузника. Почти все сегодняшние производители выпускают универсальные подгузники, существенной разницы в этом нет, а уплотнение идет по всей длине. Это гораздо удобнее.

Подгузники бывают разных размеров в зависимости от веса ребенка, на каждой упаковке вес указан. Лучше придерживаться "золотой середины". Например, если на упаковке указано от 3 до 6 кг, то подгузники подойдут ребенку, который весит 4 кг.

Т. е. не следует ориентироваться по верхней или нижней границе веса. Не нужно покупать сразу много упаковок, потому что ребенок постоянно растет.

В связи с особенностями фигуры, физиологии и т. п. подгузники одной фирмы могут сидеть на младенце великолепно, а другой, пусть даже той же весовой категории, не подходить. Поэтому вам придется ориентироваться не на советы других мамочек, а перепробовать несколько разных марок - пока не найдете оптимальную для своего малыша.

Если вы правильно надели подгузник, то ваш палец должен свободно проходить между поясом и животиком ребенка. Если после использования подгузника на теле остаются красные полоски, значит, вы застегиваете слишком туго. Однако подгузник не должен и болтаться - иначе никакого толку в нем не будет.

- Не полезнее ли для детской кожи обычные, натуральные пеленки и марлевые подгузники?

- Одноразовые подгузники однозначно облегчают положение матери, освобождая ее от постоянной стирки пеленок. Но и для самого малыша подгузник - это скорее польза и комфорт, чем вред. Мокрая пеленка гораздо холоднее и неприятнее. Если вы будете менять подгузник с такой же частотой, как и мокрую пеленку, то у вас в жизни вообще никаких проблем не будет.

Неприятности - такие, как опрелости или эффект красной попы, - могут возникать от незнания. В рекламе говорится о том, что, когда подгузник становится тяжелым, его необходимо менять. А на самом деле мочевой пузырь ребенка держит порядка 30 мл жидкости. Представляете, сколько он должен написать, чтобы подгузник стал тяжелым?!

Правило № 1. Время ношения одного подгузника 2,5-3 часа. Это днем. Для ночи существуют специальные "ночные" подгузники. Ночью происходит больший перерыв - приблизительно 6 часов, но поскольку в это время все функции организма угасают, то и ребенок ходит в туалет гораздо реже. Поэтому, если ребенок совершенно спокойно спит, будить и менять ему подгузник необязательно.

Правило № 2. Воздушные ванны. Конечно, нельзя надевать новый подгузник, едва сняв старый. Нужно давать ребенку перерыв 10-20 минут. Воздушные ванны обязательно должны проводиться на чистое тело без различных кремов, после подмывания, протирания гигиеническими салфетками. Малыша следует положить на животик, если он полежит 10 минут - ура, 15 - великолепно. И чем больше таких вот воздушных ванн, тем здоровее будет кожа ребенка.

Для лета очень хорошо подходят одноразовые пеленки. Принцип такой же, как и у подгузника. Но пеленку можно положить куда угодно: пол, диван, кровать и не беспокоиться о том, что у вас что-то может промокнуть под ней.

Правило № 3. Нельзя использовать под подгузник как защитное средство никакое масло. Потому что масло под таким "компрессом" становится прекрасным "транспортным средством" для веществ, которые по идее не должны попадать на кожу малыша (например, моча). Нанося масло, мы как раз и получаем эффект красной попы.

Под подгузник необходимо наносить специальный детский крем. Он белого цвета, густой, может называться по-разному, например, крем под подгузник, под пеленки, от опрелостей или крем для детских попок. У каждой фирмы, занимающейся детской косметикой, он есть. Состав крема приблизительно одинаков, действие одно и то же. Наносить его нужно на абсолютно чистую кожу после протирания очищающими салфетками. Эту манипуляцию желательно проводить при каждой смене мокрого подгузника. Если же подгузник не промок, то никаких проблем - крем не стерся и наносить его снова не нужно.

Правило № 4. Когда ребенок обкакался, то нужно обязательно вымыть его с мылом в проточной воде. Даже если вы пользуетесь супервпитывающими подгузниками.

- Можно ли использовать подгузники, когда жара или когда у ребенка температура?

- Обычно в этих случаях малышу необходимо обильное питье и, соответственно, подгузник. Может быть, стоит его чаще менять или просто время от времени снимать. Чем больше времени ребенок проведет на одноразовой пеленке или с голой попой под тонкой пеленкой, тем лучше. Но поскольку сейчас почти все одноразовые подгузники хорошо "дышат", то ничего страшного не произойдет.

- Бытует мнение, что ребенка, который не страдал из-за мокрых пеленок, труднее приучить к горшку.

- Это проблема не ребенка, а мам, которые расслабляются и не особо стараются приучать, потому что им так удобнее. Если котенка можно приучить к туалету, то что говорить о детях?! Ребенка нужно именно приучать к горшку, а не подлавливать и не ждать момента, когда он сам захочет пописать. Как только ребенок сможет самостоятельно садиться и вставать с горшка, тогда и нужно приучать. Обычно это где-то в 7-8 месяцев. Но если ваш ребенок в 8-9 месяцев еще не просится на горшок, то ничего страшного в этом нет. За границей, например, дети могут и в 2 года гулять в подгузниках, потому что маме так проще. Все равно рано или поздно люди начинают нормально ходить в туалет.

- А как быть с тем, что якобы от подгузников развивается мужское бесплодие, а ноги могут стать кривыми?

- Кривые ноги - это миф. Наоборот, если раньше у ребенка существовали проблемы с тазобедренным суставом, его специально пеленали, оставляя ножки в раздвинутом положении. Кривые ноги - признак рахита, и это никак нельзя связывать с подгузниками.

Если вы пользуетесь одноразовыми подгузниками, то ребенка не нужно пеленать, его сразу следует одевать в обычную одежду - это боди, комбинезончики и т. д. Малыш выбирает положение себе сам, он может расставить ноги и т. д. Есть еще такое мнение, что ребенок пугает себя руками. Это будет происходить только в том случае, если его пеленали. Если же он с первого дня в роддоме находится с открытыми ручками, то воспринимает это как должное. Так что на телосложение подгузник если и влияет, то лишь положительно.

Бесплодие может иметь массу причин. Но подгузники в их число не входят. Ведь те мужчины, у которых сейчас бесплодие, в детстве не носили подгузников - их в СССР просто не завозили. Если вы будете следовать всем правилам ношения подгузников, о которых я уже говорила, то никаких проблем не будет.

- Когда следует начинать носить подгузники?

- Сейчас даже в роддомах разрешили приносить пачку одноразовых подгузников, и их надевают сразу же после рождения. Есть специальные подгузники для новорожденных. Пока не отпала пупочная культя, подгузник надевают, подгибая передний край, но это делает медсестра в роддоме. Пупок должен быть наружу. Как правило, когда мать с ребенком выписываются, педиатры скажут, нужно ли в дальнейшем подгибать подгузник или уже нет.