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Встречи с «бывшим» папой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После развода с мужем наш 11-летний сын остался со мной, а бывший муж живет теперь отдельно с другой женщиной. Он хочет принимать участие в дальнейшем воспитании сына и сохранить хорошие отношения со мной. Как подготовить ребенка к новой форме общения с отцом?

Отвечает психолог Анна НЕЧАЕВА:

- Во-первых, объясните сыну, что изменились только отношения мамы и папы, а отношения папы и сына остались прежними. Важно, чтобы ребенок понял это и встречался с отцом спокойно, без страха. Постарайтесь не втягивать ребенка во взрослые конфликты, не говорите гадостей про отца и его новую жену. Дети болезненно реагируют на это. Во-вторых, в идеале стоит чередовать долгие воскресные встречи сына с отцом с короткими деловыми свиданиями по будням. Первые нужны, чтобы ребенок не терял эмоциональной связи с отцом, продолжал ощущать, что папа его по-прежнему любит. А вторые - для того, чтобы отец и сын не только отдыхали и развлекались вместе, а чтобы отец участвовал в повседневной бытовой жизни ребенка - следил за его учебой и состоянием здоровья. В-третьих, договоритесь с бывшим мужем о совместном материальном содержании сына. Попросите не дарить ребенку изредка дорогие подарки, а помогать вам содержать сына, покупая ему жизненно необходимые вещи. Ребенок может подумать, что дорогие презенты, на которые нельзя не обратить внимания, - это признак большой любви, а вот ежедневные траты на питание, которых ребенок пока не замечает, - нечто само собой разумеющееся.

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