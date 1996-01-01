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Очищаем кожу
Вы замечали, что по утрам кожа лица бывает жирной? Причина не только в остатках ночного крема, но и в том, что кожа, в отличие от нас самих, не спала, а работала. Вот почему следует не просто сполоснуть лицо водой, но и хорошо его очистить от отмерших клеток и других продуктов жизнедеятельности кожи.
Утром
Для очищения кожи можно использовать гель для умывания или молочко. Кстати, последнее не рекомендуется обладательницам жирной кожи, а гель - тем, у кого кожа сухая. Выбранное вами очищающее средство не просто удалит загрязнения, но и выведет токсины, увлажнит, повысит упругость и эластичность, улучшит цвет. Как правило, в состав таких средств для очищения входят эфирные масла, увлажняющие и смягчающие компоненты. Но если кожа очень сухая, лучше не применять средства, содержащие мыло и отдушки. А если проблемная, с прыщиками и другими высыпаниями, то пользуйтесь отшелушивающим средством, не содержащим жира. Очищающее средство нужно наносить массажными движениями с помощью ватных дисков или тампонов, а гель - руками, предварительно вспенив. В завершение очищающей утренней процедуры возьмите тоник, подобранный в соответствии с типом вашей кожи. Тоник удалит остатки молочка и геля и подготовит кожу к нанесению дневного крема.
Вечером
Вечерняя процедура очистки кожи практически не отличается от утренней - можете пользоваться теми же средствами. Любую, даже самую простую декоративную косметику нельзя оставлять на лице на ночь, тем более наносить на ее остатки ночной крем. Это закупорит поры, кислород поступать не будет, появятся зоны, на которых очень быстро вылезут прыщики.
Еще большего внимания требует кожа, на которой в течение целого дня находилась так называемая стойкая косметика, например водостойкая тушь. Очищающим молочком здесь не обойтись - нужны специальные косметические средства. Причем часто одного недостаточно - требуется несколько разных. Удалять декоративную косметику нужно каждый вечер, не пропуская ни дня, иначе кожа быстро превратится в усталую и тусклую, а иногда всего один лишь пропуск может спровоцировать появление аллергии.
Еженедельно
Один или два раза в неделю проводите глубокое очищение кожи, применяя мягкий скраб или специальную маску. Испробуйте скраб сначала на руке - если он жесткий и оставляет отметины, для лица не годится. Постарайтесь обойтись и без лицевых губок - пользы они не принесут, могут лишь растянуть кожу и вызвать раздражение.
Попробуйте сделать скраб из овсяных хлопьев. Добавьте в пригоршню хлопьев немного воды, чтобы получилась кашица, и нанесите ее на лицо. Слегка помассируйте, но не втирайте в кожу, смойте теплой водой, ополосните прохладной.
Перед наложением маски и использованием скраба можно сделать паровую ванну, которая размягчает кожу, способствует расширению пор и освобождению их от сальных пробок. Кроме того, паровая ванна имеет омолаживающий эффект. Сухой коже такая ванна требуется раз в месяц, а ее продолжительность не должна превышать 2-3 минут. При жирной коже делайте такую процедуру 1 раз в две недели - при более частом применении может активизироваться деятельность сальных желез. Тем, у кого кровеносные сосуды расширены, паровая ванна не рекомендуется. Заварите лекарственные травы (мята, листья березы, мелисса, ромашка) крутым кипятком в широкой кастрюле, а когда настой чуть остынет, опустите над ним голову и посидите над паром, накрывшись полотенцем.
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