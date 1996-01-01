Не житье, а масленица

На этой неделе православные отмечают Масленицу, главную роль в которой играют блины. И хотя назвать блины здоровой едой нельзя, не будем отступать от традиций. Предлагаем несколько самых лучших старинных рецептов блинов, которые наверняка вам понравятся.

Но не забудьте, что сковорода, на которой пекут блины, должна быть чугунная или железная. Перед выпечкой надо раскалить ее с солью (1 ложка) и этой же солью, горячей и сухой, натереть, затем протереть чистой тряпочкой и смазать маслом. Тесто лейте на раскаленную сковороду. Следите, чтобы блинчики не подгорели.

Скороспелые гурьевские блины

Взять 2 фунта пшеничной муки, 8 яичных желтков и полфунта масла, положить в кастрюлю и, тщательно размешав веселкою, развести кислым молоком до надлежащей пропорции. Потом взбить 8 белков, положить в тесто и, смешав всю массу веселкою, печь блины.

Блины на пшеничной кашице

1 фунт пшена с вечера перемыть в нескольких горячих водах, сварить на воде жидкую кашицу, отмерить ее 5 стаканов. Когда остынет, прибавить 1 фунт пшеничной муки и 4-6 золотников дрожжей. Когда сильно поднимется, прибавить 1 фунт гречневой муки, 2 ч. ложки соли и столько же сахара. Разбить лопаточкой до полной гладкости. Когда и это поднимется, то за четверть часа до печения блинов обварить тесто кипятком до надлежащей густоты. (1 фунт - 409,5 г; 1 золотник - 4,26 г)

Блины самые лучшие

Взять 6 стаканов гречневой и 6 стаканов пшеничной муки высшего сорта, 15 стаканов молока, 30 г сухих дрожжей, 15 яиц, 6 ложек растопленного масла.

6 стаканов гречневой муки хорошо размешать с 3 стаканами воды или еще лучше - молока, потом влить 6 стаканов горячего молока и вновь мешать как можно лучше. Когда эта опара остынет, прибавить дрожжей, разведенных в небольшом количестве молока, и поставить в теплое место. За 2-3 часа до начала печения опару как можно лучше взбивают, присыпают 6 стаканов наилучшей пшеничной муки, 15 желтков, столько же взбитых белков, 6 ложек растопленного масла, ложку соли и 5 стаканов молока; дают подняться и пекут.

Блины красные

Ставятся на молоке и на одной пшеничной муке, все прочее - как в рецепте "Блины самые лучшие". Отдельно к блинам подают растопленное сливочное масло, сметану, паюсную и зернистую икру, семгу, белорыбицу и даже хорошую королевскую селедку.

Блинчики

Взять 5 яиц, 3 стакана молока, 50 г масла, 2 стакана муки.

5 желтков взболтать, посолить, прибавить 3 стакана молока, масла и всыпать муку, прибавляя ее небольшими частями. Когда вся мука будет всыпана и хорошо перемешана, прибавить 5 взбитых белков, хорошо взболтать и печь на сковороде, как блины.

Отдельно подают сахар и варенье.

Блинный торт

Три белка взбить в пену. Желтки влить в высокую миску, вбить туда 3 целых яйца, всыпать стакан муки, щепотку соли и ложку сахара, разболтать деревянной лопаточкой, постоянно взбивая, долить 1/2 л молока. Прибавить пену от белков, хорошо перемешать. Брать по три ложки на сковороду. Сковорода должна быть небольшая, диаметром 24 см.

Готовые блинчики складывайте в обильно смазанную маслом и посыпанную сухариками кастрюлю (диаметром 22-23 см), перекладывая каждый творожным фаршем. Творожный фарш готовится так: 400 г творога протереть через сито, растереть его с 240 г сахара, добавить лимонную цедру. Во время растирания прибавить по одному 6 желтков. После того как творог с желтками будет хорошо размешан, прибавить 250 г сметаны и 4 ложки любого варенья. Затем добавить пену оставшихся 6 белков, хорошо размешать.

Когда все блинчики будут уложены в кастрюлю, сбрызните верхний маслом и посыпьте сухариками.

Поставьте кастрюлю в духовку на короткое время, чтобы верхний блинчик подрумянился. Выложите на блюдо.