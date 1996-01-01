Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За что сжигают Масленицу?
Широкий масленичный разгул в этом году начинается 6 марта. Именно с четверга Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам: ледяные горы, балаганы, качели, катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои, шумные пирушки.
Масленичная неделя - один из немногих языческих обрядов, сохранившихся и после принятия христианства, - предшествует Великому посту и соответственно начинается за семь недель до Пасхи. Безусловно, Масленица - один из самых светлых и веселых праздников. Всю неделю народ печет блины и провожает надоевшую уже зиму. Считается, что у язычников масленица была связана с весенним солнцеворотом, однако после принятия христианства она стала предварять великий пост и зависеть от его сроков. Древние верили, что вместе с круглым румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества.
Вся неделя расписана по дням. Например, в пятницу (7 марта) обязательны тещины вечерки: зятья приглашали в гости своих тещ, угощали их блинами, а в субботу устраивали золовкины посиделки. Молодые невестки приглашают в гости к себе золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовкам подарки.
Последний день Масленицы - Прощеное Воскресенье. В этот день соломенное чучело - символ зимы, провожают до следующего года. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги, а в ответ слышат знакомое: "Бог простит".
Большинство обычаев на масленицу так или иначе было связано с темой семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах или зарывали в снег.
Когда молодая пара ехала в санях по деревне, их останавливали и забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им "целовник" или "целовальник" - когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Молодоженов катали по селу, но если за это получали плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в санях, а на бороне. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств. Эта тема нашла отражение и в специфических масленичных обычаях, посвященных наказанию парней и девушек, не вступивших в брак в течение прошедшего года (то есть не выполнивших своего жизненного предназначения). Главным эпизодом последнего дня были "проводы масленицы", которые часто сопровождались сжигаем костров.
В России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали. Иногда вместо куклы по селу возили живую "Масленицу": нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика-пьяницу в рванье. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали в снег ("проводили Масленицу").
Любопытно, что понятие "Чучело Масленицы" - ошибочно, на самом же деле изготавливалось чучело "Зимы", его катали, его провожали и сжигали, но поскольку это действо происходило на Масленицу, то очень часто чучело ошибочно называют Масленицей.
Там же, где не делали чучела, обряд "проводов масленицы" состоял, главным образом, в возжигании общесельских костров на возвышенности за селом или у реки. В костры помимо дров бросали всякое старье - лапти, бороны, кошели, веники, бочки и другие ненужные вещи, предварительно собранные детьми по всей деревне, а иногда и специально для этого украденные. Иногда сжигали в костре колесо, символ солнца, связываемый с приближающейся весной; его чаще надевали на жердь, воткнутую посреди костра.
У западных и южных славян русской Масленице соответствовали Запуст, Менсопуст, Пуст и некоторые другие персонажи - чучела, "проводами" которых завершалась масленичная неделя.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе