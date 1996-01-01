За что сжигают Масленицу?

Широкий масленичный разгул в этом году начинается 6 марта. Именно с четверга Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам: ледяные горы, балаганы, качели, катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои, шумные пирушки.

Масленичная неделя - один из немногих языческих обрядов, сохранившихся и после принятия христианства, - предшествует Великому посту и соответственно начинается за семь недель до Пасхи. Безусловно, Масленица - один из самых светлых и веселых праздников. Всю неделю народ печет блины и провожает надоевшую уже зиму. Считается, что у язычников масленица была связана с весенним солнцеворотом, однако после принятия христианства она стала предварять великий пост и зависеть от его сроков. Древние верили, что вместе с круглым румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества.

Вся неделя расписана по дням. Например, в пятницу (7 марта) обязательны тещины вечерки: зятья приглашали в гости своих тещ, угощали их блинами, а в субботу устраивали золовкины посиделки. Молодые невестки приглашают в гости к себе золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовкам подарки.

Последний день Масленицы - Прощеное Воскресенье. В этот день соломенное чучело - символ зимы, провожают до следующего года. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги, а в ответ слышат знакомое: "Бог простит".

Большинство обычаев на масленицу так или иначе было связано с темой семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах или зарывали в снег.

Когда молодая пара ехала в санях по деревне, их останавливали и забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им "целовник" или "целовальник" - когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Молодоженов катали по селу, но если за это получали плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в санях, а на бороне. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств. Эта тема нашла отражение и в специфических масленичных обычаях, посвященных наказанию парней и девушек, не вступивших в брак в течение прошедшего года (то есть не выполнивших своего жизненного предназначения). Главным эпизодом последнего дня были "проводы масленицы", которые часто сопровождались сжигаем костров.

В России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали. Иногда вместо куклы по селу возили живую "Масленицу": нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика-пьяницу в рванье. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали в снег ("проводили Масленицу").

Любопытно, что понятие "Чучело Масленицы" - ошибочно, на самом же деле изготавливалось чучело "Зимы", его катали, его провожали и сжигали, но поскольку это действо происходило на Масленицу, то очень часто чучело ошибочно называют Масленицей.

Там же, где не делали чучела, обряд "проводов масленицы" состоял, главным образом, в возжигании общесельских костров на возвышенности за селом или у реки. В костры помимо дров бросали всякое старье - лапти, бороны, кошели, веники, бочки и другие ненужные вещи, предварительно собранные детьми по всей деревне, а иногда и специально для этого украденные. Иногда сжигали в костре колесо, символ солнца, связываемый с приближающейся весной; его чаще надевали на жердь, воткнутую посреди костра.

У западных и южных славян русской Масленице соответствовали Запуст, Менсопуст, Пуст и некоторые другие персонажи - чучела, "проводами" которых завершалась масленичная неделя.