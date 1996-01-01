ЕГЭ. Эксперимент в Приморье начинается

Впервые Приморский край участвует в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Волнуются учителя, переживают родители. Но, наверное, больше всех вопросов у будущих непосредственных участников - выпускников школ Приморья. "Золотой Рог - Диалог" попросил специалистов департамента образования и науки Приморского края помочь разобраться в этих вопросах.

Надежда ВИТКАЛОВА, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края:

- Что же такое ЕГЭ и чем он лучше обычного экзамена?

- ЕГЭ - это единый государственный экзамен для всех выпускников, поступающих в вузы. Несколько лет назад рабочая группа специалистов в сфере образования изучила практику проведения итоговой аттестации в зарубежных странах. После глубокого анализа было решено применить ЕГЭ в качестве эксперимента в России. ЕГЭ проводится централизованно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти в регионах по всей России в одно и то же время. Это объективный, строгий и беспристрастный экзамен, личное мнение членов проверочной комиссии не сможет повлиять на его результат.

В регионах, где ЕГЭ проводится уже не первый год, выпускники могут выбрать несколько экзаменов по общеобразовательным предметам. Решение о проведении ЕГЭ по какому-либо предмету принимается органом управления образованием субъекта РФ по согласованию с советом ректоров вузов, директоров ссузов и направляется в Рособрнадзор для издания приказа о том, какой или какие именно экзамены будут приняты для всех школьников территории. В этом году впервые приморские школьники будут сдавать ЕГЭ по математике. С его результатами можно придти в высшее или среднее профессиональное учебное заведение, и они будут засчитаны в качестве вступительного экзамена.

- В чем основные плюсы и минусы ЕГЭ?

- Для того чтобы это оценить, конечно, лучше пройти всё самому. Как учитель русского языка и литературы, думаю, по этому предмету у ребят должен быть выбор формы экзамена, чтобы дать им больше возможностей проявить творчество. Однако в своей практике я использовала и тесты, эта форма экзамена строже и позволяет объективно оценить навыки грамотного письма и владения материалом. Задания тестирования и единого госэкзамена заставляют учащихся оперативнее принимать решения, например, какую орфограмму выбрать или какой знак препинания ставить.

- Какова процедура проведения ЕГЭ? Как правильно это делать?

- В этом году более 20 000 выпускников 11(12)-х классов в Приморье будут сдавать ЕГЭ. На каждого ученика будут получены индивидуальные пакеты с заданием. В одной аудитории могут находиться не более 15 человек - по одному человеку за партой. В регистрационном бланке организатора указывается номер места ученика, поэтому надеяться на то, что вы окажетесь рядом с друзьями или одноклассниками, не стоит. Рассчитывать нужно только на себя. В каждую аудиторию назначается организатор, специально обученный человек, не являющийся преподавателем по тому предмету, по которому проходит экзамен (так уменьшается возможность подсказки). В его обязанности входят только организационные вопросы. Все выпускники в одно время начинают и заканчивают экзамен. Например, экзамен по математике длится 4 часа, инструктаж перед экзаменом и заполнение бланка ответов - до 30 минут. Работы проверяет государственная комиссия, состав которой утверждается приказом Рособрнадзора. Сами работы сканируются и в закодированном виде отправляются в Федеральный Центр тестирования. Части А и В сразу уходят в Москву. Часть С - это практическое задание (например, на русском языке нужно написать эссе, на математике - решить примеры или задачи), проверяется в региональном центре обработки информации, сканируется и отправляется по скоростным информационным каналам в столицу. На уровне Приморского края оценки за ЕГЭ не выставляются. Их ставит Федеральный Центр тестирования. Но это будет не пятибалльная оценка, а баллы от 0 до 100. Шкала соответствия баллов школьной оценке ежегодно утверждается Рособрнадзором. Для ознакомления с результатами баллы вывешиваются на сайте http://www.ege.edu.ru.

- На бланке ответов дается место для исправления 5 ошибок, а если ошибок больше? Снижаются ли баллы за исправления ошибок?

- Если ошибки исправлены правильно, то баллы не снижаются, но исправить можно максимально пять раз. Все остальное считается ошибкой.

- Можно ли на экзамене пользоваться калькуляторами, справочными таблицами, словарями?

- На экзаменах по математике, физике и химии разрешается пользоваться простыми линейками без надписей, калькуляторами без сложных вычислений. Сотовые телефоны и другая техника перед любым экзаменом сдается перед входом в аудиторию, где будет проходить экзамен.

- Когда будет проходить ЕГЭ по математике в Приморском крае?

- ЕГЭ по математике должен состояться в последних числах мая - начале июня, дата будет уточнена отдельным приказом Рособрнадзора, а вот время начала экзамена для Дальневосточного федерального округа известно - в 10 часов по местному времени. Оценки выпускники узнают до 20 июня, то есть до окончания итоговой аттестации.

- Будут ли сдавать ЕГЭ учащиеся 9-х классов?

- В Приморском крае в этом году учащиеся девятых классов ЕГЭ сдавать не будут. В некоторых регионах девятиклассники сдают аттестационные экзамены в виде тестирования в режиме эксперимента и выборочно. Будет ли введен ЕГЭ для 9-х классов, сегодня сказать сложно. 2008 г. является переходным, а с 2009 г. ЕГЭ будет проходить в штатном режиме по всей стране. В 2009 году Министерство образования и науки определит перечень предметов, по которым будет сдаваться ЕГЭ, а также будут ли сдавать такой экзамен девятиклассники.

Иван ГРИШАН, начальник отдела общего образования департамента образования и науки Приморского края:

- Единый государственный экзамен имеет все-таки больше плюсов, чем минусов. Он так и назван - единый, его сдают один раз, а баллы, полученные при этом, засчитываются в аттестат и учитываются при поступлении в вуз как уже сданный экзамен. К тому же, согласно закону, эти баллы "будут работать" для выпускника два сезона - с этим результатом он может поступать и в этом году, и, если потерпел неудачу, в следующем.

Дорогие выпускники! Для вас работает сайт http://www.ege.edu.ru, где можно потренироваться в выполнении похожих на экзаменационные заданий в режиме реального времени и сразу узнать результаты. Сейчас продаются разные пособия, которые помогают подготовиться к ЕГЭ не только с точки зрения знаний, но и психологически. Этими возможностями нужно обязательно воспользоваться.

Материал подготовлен Настей ИВАНОВОЙ, ученицей школы № 13 г. Владивостока.