Коллективная метла

Двухмесячник по уборке города от накопленного за зиму мусора должен облагородить наши дворы и улицы. Однако, как выяснилось из бесед с управляющими компаниями Владивостока, без привлечения добровольцев из числа активных граждан не обойтись. Дополнительных дворников для трудов праведных нанимать никто не собирается, как и прибавлять заработную плату имеющимся.

Общественность в помощь

Результат, полученный методом нагоняя, едва ли оправдает радужные ожидания жить в чистом районе. Хотя специалисты управляющих компаний (УК), естественно, обещают сделать все возможное и невозможное. Как и в прошлом году, городское управление по благоустройству уже выпустило бумагу для внутреннего пользования, согласно которой будут приведены в порядок главные улицы, дворы, скверы и тротуары, высажены новые кусты взамен вымерзших за зиму и поломанных согражданами. К добровольной уборке, как сообщили в администрации города, планируется привлечь не только профильные организации, но и предпринимателей, военных, работников учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В самих УК клятвенно обещают помочь с инвентарем, землей, саженцами и известью для бордюрных камней и краской веселеньких расцветок для детских игровых площадок. Все вышеперечисленное нужно заказать заранее, позвонив по телефону "родной" компании или изложив требуемое на бумаге. Заявки выполняются согласно очередности, так что, если в прошлом году вы заказали пять молодых кустов для озеленения и их не привезли, в нынешнем есть шанс добиться справедливости.

Сказать по правде, с детства мучил меня один вопрос: почему саженцы, массово привезенные для озеленения, приживаются редко, а вырытые где-нибудь на заброшенной даче под Надеждинским - регулярно. Ситуация ничуть не изменилась и 20 лет спустя. У управляющих компаний заключены договора с подрядными организациями, отвечающими за поставку определенного числа саженцев. Приживутся они или нет - мало кого волнует. Не приживутся - еще лучше, в следующем году сделаем новый, не бесплатный заказ.

Собачий вопрос

Как удалось выяснить методом обзвона управляющих компаний, твердого плана работ по очистке города пока нет. До апрельского общегородского субботника дворники сгребут мусор с газонов и соберут в пластиковые пакеты, которые будут вывезены на горностаевскую свалку транспортом компаний. "Проблем с лежащим месяцами мусором не будет", - дружно заверили "Золотой Рог" во всех районах города.

Отдельная дворницкая эпопея - уборка собачьих экскрементов. С этим малоприятным пунктом двухмесячника придется управляться в ближайшие пару недель. Пока не растаяли. Попытки организовать площадки для выгула собак были предприняты, например, в Первомайском районе. Бумаги зависли в городской администрации.

Начальник отдела по благоустройству управляющей компании Первомайского района Владимир ПОПОВ посетовал не на административные проволочки, а на людские нравы: "Как я могу заставить человека ходить с пластиковым пакетом и совком, убирая за своим псом? За границей все так и происходит, у нас проблема - нерешаемая. Даже если удастся создать площадку для выгула животных (а земля в городе дорогая), то трудно себе представить, что хозяева всего района будут привозить на нее собак. Один совет горожанам - смотрите под ноги".

ТСЖшные страсти

Общегородской дворницкой лихорадкой останутся неохваченными только дома, создавшие ТСЖ. Товарищи собственников собираются с силами самостоятельно. В ТСЖ по моему месту жительства вопросы уборки придомовой территории обсуждались еще на январском собрании членов правления. Все те же газоны, побелка-покраска, озеленение, установка лавочек и газонных ограждений. Веники, землю, саженцы и краску обещали выдать по заявлениям активных жителей.

Предметом ожесточенного спора стала уборка склонов. Дворники категорически отказывались рисковать здоровьем ради эстетического удовлетворения жителей верхних этажей. Впрочем, нанимать скалолазов в итоге не стали, выделили склоны в отдельный пункт дворницкой оплаты и договорились полюбовно. Забавнее сложилась ситуация с озеленением. В прошлом году корр. "ЗР" на личные средства меняла газонный бордюр - для этого потребовалось собрать подписи с жителей двух подъездов и идти на заседание правления. Скоро опять нужно завозить землю и делать посадки. Неужели список кустов тоже с двумя подъездами придется согласовывать?

Телефоны управляющих компаний Владивостока:

Ленинский район - 266-571,

Первомайский район - 342-825,

Советский район - 319-726,

Первореченский район - 343-536,

Фрунзенский район - 453-157 (Океанский пр-т), 496-462 (Крыгина),

УК "Эгершельд" - 496-843.