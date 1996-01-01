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Платина или серебро?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Представители сильного пола, как правило, не рискуют совершать покупку в отсутствие дам. Кто может им помочь в этом непростом деле? В канун женского дня 8 марта "Правда.Ру" обратилась к Ноне ДРОНОВОЙ - профессору, доктору технических наук, знатоку драгоценных камней и ювелирных изделий.

- Нона Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о традициях, связанных с вручением подарков.

- Ни одна женщина не будет в обиде, если получит в подарок ювелирное украшение. Если вы боитесь не поспеть за модой, знайте: бриллианты - беспроигрышный вариант. Если подарок вручает мужчина, то для этого существует, как минимум, пять поводов в году: Рождество, Пасха, день рождения возлюбленной, Валентинов день, годовщина свадьбы, а также подарки в честь рождения ребенка.

- Какие ювелирные изделия можно порекомендовать уверенной в себе женщине, не отстающей от моды?

- Я бы порекомендовала ювелирные изделия с классическими драгоценными камнями - рубинами, сапфирами, изумрудами, бриллиантами, они ведь никогда и не выходили из моды. Наиболее эффектно смотрятся гарнитуры, комплекты, состоящие из нескольких ювелирных изделий: серьги-кольцо, серьги-кольцо-браслет, кольцо-браслет. Сегодня особо модными считаются гарнитуры с цветными камнями, которые могут сочетаться с бриллиантами и жемчугом.

- Чем объясняется повышенный интерес к изделиям из платины?

- Платина традиционно считается символом вечности: особым спросом пользуются парные кольца из платины - в подарок матери и новорожденному. По замыслу создателей коллекций более крупное кольцо дарится матери в честь появления на свет новой жизни. Аналогичный дизайн детского кольца символизирует неразрывную связь между матерью и ребенком, которая будет длиться вечно. К тому же в будущем детское кольцо мать или ребенок могут носить в качестве подвески. Платина выступает в качестве амулета, оберегая семейные взаимоотношения и обеспечивая наследнику крепкое здоровье.

- Чем объяснить тот факт, что серебро в настоящее время становится любимым материалом у ведущих дизайнеров мира?

- Серебряные изделия позволяют многим женщинам раскрыть свою индивидуальность. У серебра есть целый ряд преимуществ: оно более яркое и блестящее, чем платина. Это мягкий, ковкий современный металл, дающий простор фантазии дизайнеров. И оно идеально подходит для очень модного сегодня стиля - "техно-романтики". Серебро вновь занимает лидирующее место на прилавках дорогих магазинов.

И вот еще что подмечено. Исследования показали одну очень важную деталь: покупатель приобретает ведь не изделие, а эмоции, которые оно вызывает.

- Как вы относитесь к бижутерии, что это, на ваш взгляд: драгоценности массового производства или мелкие ювелирные украшения?

- И то, и другое. Незаменимой составной частью бижутерии является имитация драгоценных камней, известных под названием стразы. Чаще всего происходит так: если потребителем принимается новинка из благородного металла, то обязательно в кратчайшее время рынок заполняется ее имитацией, изготовленной из цветных металлов.

- А ведь не каждый может отличить высококлассную бижутерию от дешевой: как это сделать?

- Качественную бижутерию отличают от дешевой две основные детали. Первая: объем и толщина покрытия. У дорогой бижутерии - 22-каратное золотое покрытие, которое наносится в 3-6 слоев у разных производителей. И второе. Если в модели имеются стразы, то они должны быть вставлены по всем правилам ювелирного производства. Производители класса "люкс" клеймят свои изделия или делают навесной ярлычок с логотипом компании, как клеймо "Сваровски", в виде лебедя или навесные ярлыки, как у английской компании "Альфа". Сама же ценность искусственных кристаллов определяется содержанием в них оксида свинца, от которого зависят преломляющие свойства и мягкость при огранке.

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