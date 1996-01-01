Детей - за борт

История, вот-вот грозящая разрешиться хеппи-эндом, может быть, и не заслуживает столь пристального внимания общественности, если бы не две строчки морали в самом конце, в стиле крыловских басен. Итак, в редакцию "Золотого Рога" женщина шла с письмом, адресованным губернатору края, командующему ТОФ и начальнику ТОВМИ. Суть изложенной проблемы в том, что бассейн ТОВМИ прекращает коммерческую деятельность и "выставляет на улицу" около тысячи занимающихся здесь плаванием детей и подростков.

Родители возмутились, составили письмо и собрали подписи в защиту детско-юношеских спортивных команд "Дельфин" (спортивное плавание), "Олимп" (морское многоборье), ККДЮСШ (синхронное плавание). "Конечно, у нас как бы капитализм и руководство бассейна и ТОВМИ вольно принимать любые коммерческие решения, - сказал один из отцов, оставивший номер сотового телефона под поставленной в письме подписью. - Но все равно детей жалко. Ни один из существующих бассейнов дополнительно в городе не способен вместить такое количество занимающихся детей".

В последние две недели детям и взрослым посетителям бассейна перестали продавать месячные абонементы. Выдают разовые. Всякий раз, отправляя подростка на тренировку, родители не уверены, пустят ли его на занятия или на сэкономленные им средства будет куплено пиво и распито в ближайшей подворотне. В письменном обращении сказано: "Мы, нижеподписавшиеся родители детей, занимающихся в бассейне ТОВМИ, и коллектив бассейна убедительно просим Вас дать нашим детям возможность вырасти здоровыми и достойными людьми".

Ситуация с бассейнами в городе действительно напряженная. "Олимпиец", "Восход" и "Юность" имеют свои спортивные команды, "Спартак" на ремонте. К тому же бассейн ТОВМИ оборудован отдельным "лягушатником" для обучения плаванию малышей в самостоятельных группах с четырехлетнего возраста. Наконец, дети просто привыкли и к месту занятий неподалеку от дома, и к своему тренерскому составу.

Досье Коммерческой деятельностью бассейн ТОВМИ занимается с 1988 г., удачно совмещая профессиональную работу тренерского состава с курсантами и гражданским населением, желающим поправить здоровье и блеснуть результатами. Доход от таковой деятельности только в 2007 г. составил 6 млн 900 тыс. руб.

"В общем, закрытие бассейна для не курсантов сразу показалось нам странным решением. Стали выяснять кулуарные подробности. Оказалось, что в вопросе замешаны амбиции двух руководителей - начальника кафедры физической культуры ТОВМИ и начальника спорткомплекса, - приоткрыла неденежную составляющую вопроса одна из родительниц. - Пока они выясняют отношения, сотрудники глотают валерьянку, а дети перестают относиться к занятиям серьезно". О подковерных играх в тренерском кругу говорится шепотом. Разнять дерущихся пробуют окольными путями, через командующего ТОФ и губернатора края. Пока не достучались.

Начальник ТОВМИ Игорь ЛЕУХИН, комментируя для "ЗР" сложившуюся ситуацию, сказал: "Не углубляясь в подробности - все это игра амбиций некоторых людей. Напряжение нагнетается искусственно. Дети в бассейне заниматься будут, в течение двух-трех недель бассейн восстановит привычный режим работы с выдачей месячных абонементов на посещение".

Как и было сказано вначале, хэппи-энд вот-вот восторжествует и все вернется на круги своя. По крайней мере, так было обещано заинтересованной общественности и сказанное не было предвыборной программой. Одно смущает родителей - они видели приказ командующего ТОФ вице-адмирала СИДЕНКО на имя начальника ТОВМИ, в котором черным по белому написано: "Обеспечить функционирование спорткомплекса по своему прямому назначению для организации физподготовки переменного состава института и спортивно-массовой работы военнослужащих ТОВМИ и ТОФ. Возобновление оказания платных услуг населению и сторонним организациям на базе спорткомплекса института возможно после подписания постановления Правительства РФ о передаче федерального имущества в оперативное управление института".

Значит, если не случится чудо, детей все-таки выгонят. Родители намерены писать Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Сотрудники бассейна в высшую справедливость не верят и ищут новое место работы.