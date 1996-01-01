Кто в вашей семье готовить праздничный ужин 8 Марта?

Накануне 8 марта "ЗР"-Диалог" задал своим читателям вопрос: кто в вашей семье будет готовить праздничный ужин 8 Марта? Выяснилось, что ужин ужином, а вот праздника хочется всем!

Александр СУББОТИН, генеральный директор группы компаний "Дальстройбизнес-II":

- Я очень люблю праздник 8 марта. Это прекрасный повод подготовить сюрпризы любимым женщинам, оказать знаки внимания тем, кто симпатичен, и просто поздравить всех и пожелать им всего самого лучшего, что в этом мире есть. К сожалению, с праздничным ужином ничего не получится. Еду по делам и вернусь только 10 марта. Однако обязательно 8 марта подниму бокал шампанского за женщин.

Владимир ВОРОБЬЕВ, генеральный директор ЗАО "Порт-Актив":

- Я не очень понимаю, почему 8 марта - праздник, откуда это пошло и за какие права боролись женщины, чтобы он появился. Считаю, что женщины всегда прекрасны и выделять какой-то один день, чтобы это заметить и отметить, не так уж и правильно. Тем не менее это хорошо, что такой день есть, когда мы поздравляем, искренне желаем им счастья, здоровья, успехов. А вот праздничный ужин сам готовить не буду, но, чем могу, жене обязательно помогу.

Дмитрий СОЛОВЕЦ, директор РЦ "Дальневосточный" КМБ Банка (ЗАО):

- Традиционно праздничный ужин в нашей семье готовлю сам, стараюсь освободить супругу от этих обязанностей. 8 Марта, как правило, мы встречаем с друзьями на природе, так как в этот день обычно стоит хорошая погода, соответствующая атмосфере праздника.

Виктория и Андрей, супруги и бизнес-партнеры:

- Мы почти 20 лет вместе и уже привыкли жить, работать и отмечать даты и юбилеи исходя из принципов равноправия. Тот, кто предложит первым свой вариант, у кого будут какие-то мысли, тот и станет инициатором празднества. Так нередко бывало. Если уж совсем никаких мыслей и 8 марта грянет "внезапно", всегда есть запасной вариант - ресторан!

Тамара ШИПИЛОВА, начальник отделения ГИБДД Приморского края:

- У меня все просто - в праздничный день кухня да и весь дом отданы во власть зятя и внука. Что они там наколдуют, узнаю уже за праздничным столом!

Константин ИЗМЕСТЬЕВ, руководитель Дальневосточного представительства "Москва РЕ", президент Дальневосточного союза страховщиков:

- В этом году мы будем ужинать за пределами дома, мы уезжаем отдыхать. Если все же порассуждать на тему этого праздника, безусловно, в этот день мы с сыновьями стараемся дать отдых нашей маме, но все-таки эти гендерные праздники, на мой взгляд, - вчерашний день. Они уже не несут в себе первоначальную эмоциональную идею и в большей степени коммерциализированы. Каждый день должен показывать, как ты любишь свою вторую половинку, а не один ужин восьмого числа марта месяца.

Светлана Федоровна ГОЛОМАХ, госслужащая:

- Женский день 8 Марта, пожалуй, - самый любимый мой праздник. Приятно хоть один день в году почувствовать себя не просто женщиной, а где-то даже богиней. Тут тебе и кофе в постель, и праздничные завтрак-обед-ужин и любая прихоть за мужнины деньги. И мне совсем не хочется, как мечтают мои подруги, что б праздник был каждый день. Тогда исчезнет вся прелесть торжества, его чистота и притягательность.