Дизайн в стиле АТЭС

Предстоящий саммит АТЭС во Владивостоке и заявленные проекты обещают изменить облик города. Но городская среда зависит не только от современных строительных комплексов, но и от удачных решений ее средствами дизайна. О дизайне городской среды корреспондент ДДГ "ЗР" беседует с Ольгой ОБЕРТАС, в течение многих лет заведовавшей кафедрой дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

- У каждого города есть свое лицо, свой неповторимый облик. В чем уникальность Владивостока?

- Наш город уникален прежде всего природным ландшафтом. Эта объективно существующая реальность дарит нам великолепную перспективу, включающую живописную морскую акваторию. Город имеет как бы пятый фасад, верхние этажи и калейдоскоп крыш, формирующий видовые кадры города сверху. Уникальные видовые площадки на Орлиной сопке, позволяющие видеть сразу три воды: Уссурийский и Амурский заливы и бухту Золотой Рог. В нашем городе всегда хочется попадать на его верхние отметки. Проложены тропы к телевышке, православному кресту на той же Орлиной сопке. Проход от улицы Уборевича к зданию бывшего главпочтамта открывает великолепную панораму города. Эти сложившиеся переходы могут составить привлекательные туристические маршруты знакомства с городом. Но сегодня город более всего нуждается в благоустройстве, окультуривании приближенной к горожанам среды.

- Тем не менее вы называете город породистым...

- Это не провинциальный город, который развивался хаотично. Владивосток создавался как значимый российский порт на Тихом океане. Прибывавшие суда из европейских портов, а с 1880 года из Одессы и Санкт-Петербурга кроме промышленных товаров везли и книги, то есть европейская культура оказывала мощное влияние на формирование городской среды. Владивостокские предприниматели не жалели средств на обустройство в городе, везя строительные и отделочные материалы высокого класса. Именно это позволяет нашим гостям отмечать высокую культуру архитектуры старого Владивостока. По отдельным архитектурным сооружениям можно полноценно ознакомиться с пластикой модерна. На жителей города устремляют взоры лики ушедшего века - маскороны. Их во Владивостоке около 30 разновидностей, но они весьма достойного изображения, как и пластические вставки, обогащающие архитектуру старого города. Уже это создает интересный для туристов фон городской среды. Но далее необходимо создать условия для обозрения видовых кадров. Нужны современно решенные локальные участки города, позволяющие комфортно провести время, необходимое для созерцания панорамы. А это уже задача современных дизайнеров. Эти места должны быть удобны и эстетически привлекательны.

- То есть дизайн среды - это то, что вносит комфорт?

- И то, что составляет партер города. Места отдыха, витрины, реклама, входные узлы общественных зданий, освещение, пластические формы, мощения. Это все приближено к человеку и воспринимается им постоянно. От качества решения этих аспектов городской среды и складывается повседневное впечатление от города. Когда вы едете по трассе от фабрики "Заря", то видите интересную подпорную стенку. Ее когда-то проектировал архитектор Ю. ТРАУТМАН. Она профессионально выполнена с отражением мотивов морского города. Вообще подпорные стены, в изобилии распространенные во Владивостоке, могли бы стать его отличительной знаковой формой. Но вот знакомая всем горожанам стена между Гайдамаком и Дворцом культуры так и не нашла своего достойного закрепления как стена в городской среде.

- Подготовка к форуму АТЭС, очевидно, и в городской среде наведет порядок. Чем могли бы помочь городу дизайнеры?

- Надо сейчас объединить усилия архитекторов и дизайнеров, провести выставку предложений. Вовлечь в эту деятельность студентов, молодых профессионалов, которые сами, пройдя по городу, отобрали бы те места, те моменты городской среды, которые можно каким-то образом в короткое время профессионально обогатить. Мне кажется, что пора как-то по иному взглянуть на наш город, сделать его современнее, с куражом, наполнить не архаичными классическими формами, а более креативными решениями.