Даешь Владивосток-сити!

ДДГ "ЗР" продолжает публикацию материалов о подготовке Владивостока к саммиту АТЭС. Тем более, что Президент РФ Владимир ПУТИН на встрече с журналистами вновь публично подтвердил решение готовить столицу Приморья к столь значимому мероприятию, скепсис приморцев по поводу реальности превращения Владивостока в крупнейший на Дальнем Востоке России мегаполис и место комфортного проживания не убавляется.

Наиболее часто задаваемые вопросы читателей корр. ДДГ "ЗР" переадресовал генеральному директору ОАО "Гипрогор" Михаилу ГРУДИНИНУ.

- Михаил Юрьевич, к саммиту АТЭС на Русском будут построены объекты делового центра, которые, как вы говорили в прошлом интервью, станут основой для создания нового "Владивостока-сити". Но многие жители города высказывают опасения, что после саммита он будет пустовать. Не лучше ли потратить выделяемые деньги на благоустройство существующей деловой части города?

- Крупнейшие города мира на современном этапе глобализации испытывают острую потребность удержать у себя бизнес, а в идеале и привлечь новый. Это понятно, ведь бизнес - это налоги, денежные потоки, рабочие места и т.д.

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территорий - вполне осязаемые понятия. В последние десятилетия они поставили ряд городов (Париж, Лондон и др.) перед выбором: оставаться историческим памятником архитектуры или найти способ обеспечить бизнес третьего тысячелетия современными офисами, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Париж придумал "Де фанс" - ультрасовременный деловой центр, Лондон - своё Сити, США - Манхэттен, первенец и образец для подражания многих столиц мира. "Москва-сити" создается в нашей столице, а российские города-миллионники пока слабо реагируют на эту тенденцию и с каждым годом всё больше проигрывают негласную конкуренцию европейским и азиатским городам.

В Азии таких проблем меньше: Пекин сносит целые кварталы, невзирая на вопрос архитектурного наследия. В этом плане у них нет ограничений с тем, что и где строить. При необходимости, я уверен, снесут и Великую китайскую стену.

А теперь поговорим о проекте "Владивосток-сити". Это инновационный проект, который возник в свете проекта саммита АТЭС-2012. Без денег, выделенных на саммит, построить его нереально, и грех этот шанс упускать.

Владивосток - один из самых не приспособленных для жизни и бизнеса городов страны. Здесь колоссальная плотность населения, вызванная особенностями рельефа и практически полным отсутствием в исторической части города площадей, парков и скверов. Тут и проблемы транспортной инфраструктуры, и отсутствие очистных сооружений, ливневой канализации и т.д. Владивостокцы об этом лучше меня знают, и им есть с чем сравнивать. Посмотрите, как изменился за последние 10 лет соседний Китай!

Пора решать все эти застарелые проблемы, и решение Президента РФ дает Владивостоку шанс построить на Русском ультрасовременный деловой центр - "Владивосток-сити".

- Что это даст городу?

- Во-первых, в историческом центре города практически исчезнут пробки, ведь появится альтернативная существующей скоростная дорога из аэропорта Кневичи. Она пройдет через Надеждинский район, Де-фриз и Амурский залив, через Седанку и Патрокл с выходом к мосту. Мосты через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный сделают разные части города более доступными.

Общественно-деловая зона (254 га) и зона делового центра саммита АТЭС (152 га) дают уникальную возможность сформировать на Русском "Морские ворота" города и новый административный центр. Игорная зона и океанариум также дадут мощный толчок развитию Русского.

По моему мнению, развитие города по пути уплотнения существующей застройки, которое наблюдается сейчас, - тупик. Его надо разуплотнять! На месте ветхой и аварийной застройки строить многоуровневые стоянки, разбивать парки, скверы...

А еще я предлагаю все административные органы города, края и федеральных служб со временем переселить на Русский. Тогда по городу можно будет ездить, а не "ползать", как это происходит сейчас.

Несмотря на ряд очевидных плюсов, понятно, что сегодня ни мэрия, ни администрация Приморского края не готовы переехать на остров, за который они так рьяно сами же ратовали, но, если взвесить все "за" и "против", город только выиграет от переезда чиновников. При этом, конечно же, надо сохранить общественные приёмные и ряд служб, непосредственно контактирующих с населением.

Да и государство могло бы волевым порядком переместить в новый общественно-деловой центр федеральные структуры и офисы организаций, где оно имеет контрольный пакет акций (таковых более десятка). Следом за чиновниками и государственными бизнес-структурами на остров потянется и частный бизнес.

Тысячи рабочих мест с хорошей транспортной доступностью и парковками, современными зданиями и инженерной инфраструктурой, мировой архитектурой, парками, набережными, стоянками для яхт и морских судов - так я себе представляю новый административный центр Владивостока.

- Звучит фантастически, а вы себе представляете всю сложность этого великого переселения?

- Это не так сложно, как кажется, учитывая аномально большие цены на недвижимость в центре исторической застройки. Могу с уверенностью сказать, что администрация Приморского края, продав строение на ул. Светланской, за счёт разницы в стоимости получит гораздо больше помещений на острове. Можно будет еще и современных микроавтобусов накупить для сотрудников, чтобы снять дискомфорт "дальних" поездок.

К тому же многим чиновникам, которых вы видите по телевизору, нет нужды заезжать в город (они ведь там не живут!). Они смогут быстрее добираться на работу по новой скоростной трассе!

Если не будет такого волевого решения, объекты саммита АТЭС после 2012 г. "поглотит" казино, а мы для этого будем строить мост? При всём уважении к океанариуму, он один на остров бизнес не затащит.

Не буду подробно перечислять глобальные тренды развития АТР, которые требуют от России наличия на Дальнем Востоке мощного современного центра деловых коммуникаций. "Владивосток-сити" - один из адекватных ответов этим вызовам. Я специально заострил некоторые свои высказывания, чтобы вызвать дискуссию в деловой и общественной среде Владивостока. О создании агломерации "Большой Владивосток" в стране задумывались еще в 30-е годы, но обстоятельства не позволили ее реализовать. Сейчас время пришло.