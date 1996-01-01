Хабаровский поселок Ванино не может вернуть себе морской порт

Хабаровская краевая дума в конце февраля вновь отклонила законопроект, предусматривающий возвращение в состав рабочего поселка Ванино морского порта, железнодорожного вокзала, участка проездной дороги и нескольких жилых домов. Исторический центр поселка с 2004 г. является межселенной территорией под контролем Ванинской районной администрации.

За принятие законопроекта, помимо единоросса Андрея КУРЕНЩИКА, который по совместительству является техническим директором вышеупомянутого порта Ванино, проголосовали всего два депутата. Один из них, Александр ГРОМОВ, рассказал ДДГ "ЗР", что корни спорной ситуации уходят в 2004 г., когда краевая дума приняла Закон №191"О наделении административных центров районов статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ". В приложении к закону содержалось описание границ муниципальных образований, в том числе поселка Ванино. На тот момент поселок еще не имел местного органа управления, поэтому подготовкой документов занималась районная администрация. Так, Порт Ванино, построенный раньше поселка и являющийся его сердцем, оказался отделен от поселка административно и отнесен к так называемой "межселенной территории", контроль над которой возложен на районные органы власти.

"Я считаю, что Ванинская районная администрации тогда сознательно внесла ложные сведения в законопроект, так как это имело для района большое экономическое и стратегическое значение. А депутаты краевой думы этого подвоха не заметили и в результате допустили ошибку, которую не хотят ни признавать, ни исправлять, - заявил Александр Громов. - В результате Ванинский морской порт и около тридцати коммерческих предприятий фактически оказались лишены своего юридического адреса, что привело к определенным трудностям в их работе, необходимости внесения изменений в уставные документы. Получился совершеннейший абсурд. Являющиеся исторически частью поселка территории отошли к району, причем безо всякого ведома жителей Ванино. И руководство порта стало высказываться в пользу восстановления границ. Но по-настоящему взялись за эту проблему около года назад, когда в Ванино появились поселковая администрация и поселковый совет. Тогда я и обратился к думе с законодательной инициативой по восстановлению прежних границ поселения. Законопроект получил отрицательное заключение губернатора края Виктора ИШАЕВА и, как результат, был отклонен в первом чтении. В числе причин депутаты называли неправильное указание координат границ и неучтение интересов соседних муниципальных образований".

24 декабря 2007 г. с аналогичной законодательной инициативой выступила поселковая администрация Ванино. И вновь отрицательные заключения дали губернатор Виктор Ишаев, Дальневосточная региональная инспекция геодезии и картографии и профильный думский комитет по муниципальному управлению, государственному строительству и межрегиональным связям, возглавляемый депутатом Александром ПЕТРОВЫМ. Этот законопроект и был отклонен на прошлой неделе. Основания для отказа названы прежние. Так, Александр Петров заявил ДДГ "ЗР", что не считает, что краевая дума когда-либо допускала в этом вопросе ошибки: "Закон №191 был принят в соответствии со всеми нормами, был согласован со всеми сторонами и, что особенно важно, до сих пор не был никем оспорен. Я к этой ситуации отношусь неоднозначно, но уверен, что данный вопрос перспективней решать было бы через краевой суд".

По мнению некоторых специалистов, истинной причиной пробуксовки инициативы является, прежде всего, противодействие со стороны правительства края, которому невыгодно допускать к контролю над портом Ванино поселковые власти. Перераспределить налоги порта из районного бюджета проще, иначе они уйдут на муниципальное поселение.