ГОУ НПО ПУ N45 г. Уссурийска

УЧИЛИЩЕ ИМЕЕТ ГОС. АККРЕДИТАЦИЮ

объявляет набор учащихся по профессиям:

продавец,

контролер-кассир;

повар, кондитер;

повар, официант, бармен

срок обучения: 3 года на базе 9 классов, 1 год на базе 11 классов

коммерсант в торговле

срок обучения: 4 года на базе 9 классов, 2 года на базе 11 классов

Учащиеся училища получают профессию и обязательное среднее (полное) общее образование.

На льготных условиях выпускники могут получить еще одну профессию - 50% оплаты.

По всем профессиям имеется курсовая подготовка

Адрес: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 46, телефоны: 32-23-82, 32-80-83

Обучение бесплатное, горячее питание бесплатное, стипендия