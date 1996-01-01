ТСЖ не вправе отменять льготы

Во Владивостоке создано несколько десятков товариществ собственников жилья. Обобщая опыт работы ТСЖ - как негативный, так и положительный - лишний раз убеждаешься, что мы живем в городе романтиков и циников. Это легко объяснимо, если вспомнить, что когда-то одни ехали сюда "за туманом и за запахом тайги", другие - за длинным рублем. Так и сейчас: одни в реформе ЖКХ видят возможность сделать город комфортным для жизни, другие надеются хорошо заработать и быстро исчезнуть. Такой вывод напрашивается, когда изучаешь письма и обращения в редакцию.

На вопросы наших читателей отвечает Ольга ИВЧЕНКО, руководитель Независимой общественной приемной по вопросам ЖКХ и местного самоуправления Первомайского района.

- В нашем ТСЖ один из самых острых вопросов - о льготниках. Правление ТСЖ приняло решение: льгот не выплачивать. Таким образом пенсионерке, бывшей учительнице, задолжали уже более 70 тысяч рублей. Женщина обращалась в суд, выиграла его, но правление ТСЖ не желает выполнять решение суда, и своей грубостью довели почтенного человека до сердечного приступа. Ныне она в больнице. Что делать? Мы обратились за помощью к депутатам городской думы, в фонд социальной поддержки работников народного образования и надеемся на их поддержку.

Олег ВАСЮКОВ, Океанский пр-т, 70в.

- Если решение суда не исполняется, обратиться в прокуратуру. По закону, неисполнение судебных решений, согласно ст. 315 УК РФ, грозит штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. Наказание может быть в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если так получилось, что правление ТСЖ приняло решение "не предоставлять льготы" и оформило это решение соответствующим протоколом, то любой член ТСЖ или собственник вправе опротестовать данное решение, так как оно нарушает права гражданина Российской Федерации на получение льгот и субсидий.

- В законодательстве в отношении ТСЖ много недоработок. Например: по закону высшим органом управления является собрание жильцов. Собрание выбирает правление, и в компетенцию правления отдаются хозяйственные вопросы: ведение бухгалтерского учета, прием, увольнение, ведение списков членов ТСЖ. А председатель, который вносится как должностное лицо во все документы, в том числе отправляемые в налоговые органы, является лицом, имеющим одни обязательства, но не имеющим прав. Он не имеет административных рычагов влияния на людей, которые находятся у него в подчинении. Как исправить ситуацию? - Александр НИКОЛАЕВ.

- Правление ТСЖ действительно является коллегиальным органом, которое вправе выбирать из своего состава председателя правления. В соответствии с Жилищным кодексом председатель ТСЖ обеспечивает выполнение решений правления. Он совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и Уставом ТСЖ не требуют обязательного одобрения правления ТСЖ или общего собрания членов ТСЖ, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка ТСЖ в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положение об оплате их труда. Также председатель на основании решения правления ТСЖ подписывает договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг. Разрабатывая Устав ТСЖ, общее собрание собственников может наделить председателя правления и другими полномочиями, но необходимо помнить, что эти полномочия не должны расходиться с законодательными нормами и не ущемлять права собственников.

Как быть, если в доме нет толкового и грамотного человека, готового взять на себя большой груз ответственности? Многие ТСЖ в данных случаях нанимают управляющего домом или подписывают договор управления с управляющей компанией, и переносят часть ответственности на тех людей, которые знают, как содержать многоквартирный дом в надлежащем состоянии. Председатель в данном случае лишь контролирует исполнение данных договорных отношений.

Например, в ТСЖ на Океанском проспекте, 70в за четыре года сменилось пять управдомов, не разрешаются вопросы с льготниками и с владельцами офисов в этом доме. Группа жильцов инициирует общее собрание, чтобы выслушать мнения всех членов ТСЖ и важные вопросы вынести на голосование, которое покажет, насколько их мнение разделяется с мнением соседей. Этот процесс курируется юридическим бюро "Ройлян и партнеры". Порядок проведения общего собрания регламентируется ст. 146 ЖК.

- Во многих жилых домах на первых этажах есть офисы, магазины, имеющие в подвалах своих счетчики воды и тепла. Подвалы, а точнее, задвижки и рубильники, в домах стали орудием давления на собственников нежилых помещений со стороны руководства ТСЖ, чтобы принудить их платить за содержание мест общего пользования больше, чем все остальные члены ТСЖ. Я - хозяйка парикмахерской и не могу добиться, чтобы правление ТСЖ пустило нашего слесаря в подвал, чтобы снять показания с нашего счетчика. - Анна ВАСИЛЬЕВА.

- Тепловой узел, находящийся в подвале каждого дома, является опасным техническим объектом. Обслуживание его требует специальной подготовки и разрешения, поэтому допускать к нему посторонних лиц строго запрещено, так как это может повлечь за собой человеческие жертвы. Но если у собственников возникла необходимость снять показаний со счетчиков своей фирмы, то они могут обратиться с письменным заявлением к председателю Товарищества собственников жилья или к ревизионной комиссии ТСЖ и потребовать акты-сверки с ресурсоснабжающей организацией.

- У меня начался конфликт с правлением ТСЖ, и мне сказали: "А вы вообще в ТСЖ не состоите. У нас нет вашего заявления!" Я его писал, но мне в голову не пришло оставить себе второй экземпляр. Как быть? Как отстаивать свои права? - Владимир СТАРОДУМОВ.

По закону, если в многоквартирном доме создано ТСЖ, лица, приобретающие помещения в этом доме, вправе стать членами товарищества с момента возникновения у них права собственности на помещения или на основании заявления. Поэтому вы можете написать новое заявление, и отказать вам не вправе. Когда возникают конфликтные ситуации с правлением ТСЖ, необходимо обратиться к Жилищному кодексу, чтобы выяснить, что же относится к компетенции общего собрания членов ТСЖ, правления и председателя. И если ваши права как собственника действительно ущемлены, то вы вправе инициировать общее собрание и решить вопрос с помощью голосования. Голосование в данном случае проводится согласно правилам, прописанным в Уставе ТСЖ и Жилищном кодексе. Но для начала попробуйте решить вопрос переговорами в письменной форме, чтобы иметь в дальнейшем реальные аргументы.

- Очень трудно собрать людей на собрание по выбору способа управления, очень велико недоверие соседей друг к другу. Видимо, горького опыта в этом деле тоже немало. На что надо обратить внимание в первую очередь? - Анна ХОХЛОВА, пр-т "Красного знамени", 120.

- Подавляющее большинство людей не готово взять на себя обязательства по содержанию дома. Поэтому на рынок нередко приходят нечистоплотные люди. Они пользуются безграмотностью жильцов и устанавливают свои законы, управляют домом "по понятиям".

- Что означает бухгалтерия "вчерную"? - Людмила ВАСЮКОВА, Океанской пр-т, 70в

Можно предполагать воровство. Однажды поставщики коммунальных услуг запросто скажут: "Вы нам несколько лет не платите. Вот вам сумма вашей задолженности, вот пеня, извольте заплатить". И выставят жильцам такие суммы, что придется продавать квартиры, чтобы расплатиться. И такие прецеденты в России уже были. Оформлять на работу "по-черному", без трудовой книжки - это значит ставить в рабские условия дворника и электрика. А если мы не платим людям нормальную зарплату, мы не можем с них потребовать нормальную работу. Пожар в офисном здании на Гоголя, где среди погибших были мои бывшие студенты, заставил меня задуматься о пожарной безопасности в городе.

Обратите внимание, у нас ко многим жилым домам не могут нормально проехать ни пожарная машина, ни "скорая". Лично я хочу жить в безопасном городе, и потому мы будем налаживать цивилизованную работу в нашем ТСЖ.