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Сюрпризов не надо, или Как выбрать подарок на 8 Марта?
И снова перед всеми нами встает проблема подарка женщине. И подарка не просто женщине - подарка Любимой, подарка жене, а также маме, девушке, подруге, сестре, коллеге. 8 Марта - на носу... Как выбрать подарок на 8 Марта? Как вести себя в этот день? Все знают прописную истину о том, что "важен не подарок, важно внимание!" А уж когда речь идет о женском празднике, о подарках прекрасным половинам, - не просто важно, а архиважно.
Ответ довольно прост: как можно больше внимания! В самых разных формах! Если фирма поздравляет с 8 Марта сотрудниц, то обязательно - торжественная речь, обязательно сказать о каждой, обязательно или шампанское, или кофе с пирожными, и все это - эффектно, громко, с пафосом! По возможности искренне и изобретательно (постарайтесь, чтобы в этом году речь не повторяла прошлогоднее поздравление слово в слово). И только потом - подарки женщинам.
То же самое в домашней атмосфере. Никакой самый роскошный подарок в этот день, молча сунутый в руки супруги, ее, увы, не порадует.
Главное - сказать! Ведь что бы вы там про себя ни думали и что бы там "само собой" ни подразумевалось, женщина всегда хочет это услышать - и желательно "высоким штилем", подлинно и покрасивее.
Удивите предсказуемым
Здесь можно вспомнить об одном "психологическом" мифе нашего времени. Звучит он приблизительно так: "Женщины - более тонкие и чувствительные существа, чем мужчины. Они больше ценят все индивидуально направленное и обязательно обижаются, когда им кажется, что их недостаточно понимают. Поэтому подобрать подарок женщине намного сложнее". Все это совершеннейшая чепуха, уважаемые товарищи мужчины! Для начала давайте разберемся с мифом. Действительно ли женская "чувствительность" требует более "индивидуального" подхода к подаркам?
Украшения, духи, наряды, цветы, конфеты, шампанское...
Шуба, кольцо с бриллиантом, машина, поездка в Париж...
Кому, позвольте вас спросить, дарят все это? Именно в качестве подарков женщинам дарят (и всегда, заметьте, дарили) стереотипные, одинаковые, вполне предсказуемые вещи. Почему? Неужели все дело только в скудости мужской фантазии? Ничего подобного. И как это ни обидно или парадоксально для кого-то прозвучит, но женщине нужны вовсе не индивидуальные, а престижные, социально одобряемые подарки.
Большинство женщин кокетливо утверждают, что они "о-обожа-ают сюрпризы!". На самом деле это не совсем так. Сюрприз для женщины должен быть "слегка предсказуемым", ибо женское начало как эволюционно стабилизирующее абсолютной непредсказуемости не выносит и попросту боится.
Поэтому постарайтесь угадать, какого именно подарка на 8 Марта ждет женщина, и приятно удивите ее чуть-чуть более высокой ценой, знанием ее любимого фасона и цвета, чуть-чуть более престижной маркой изделия. Но не зарывайтесь! Чрезмерной, неадекватной расточительности и транжирства женщины тоже не одобряют. "И зачем было тратить столько денег!"
В этой фундаментальной фразе - не только кокетство. Любого мужчину, делающего ей подарок, женщина (иногда подсознательно) рассматривает как потенциального партнера (причем не обязательно сексуального). А чрезмерно расточительный партнер - опасность! Помните - недостаточную "шикарность" подарка вполне можно скомпенсировать обилием и утонченностью комплиментов! Женщины действительно "любят ушами", и вовсе не потому, что они глупы и легковерны. Дело в том, что обилие действий, особенно удивительных или даже экстремальных (как это ценится в мужском мире!), нормальную женщину просто пугает. Пусть уж лучше говорит!
Кроме того, пресловутая женская "чувствительность" - безусловно социальный, а не биологический феномен, и содержанием его является вовсе не слабость и даже не эмоциональность женщины, а ее повышенная ранимость в области социальных ролей, социальной адекватности, если хотите, социального престижа. До самого недавнего времени все это было для женщины напрямую связано с факторами сугубо биологическими - молодостью, красотой, сексуальной привлекательностью. Для мужчин неразрывная связь социального престижа и биологических факторов (физическая сила, выносливость, крепкое здоровье, высокая агрессивность, собственно мужская активность как полового партнера) уже утратилось. Для женщин этот процесс затянулся, хотя недавно ушедший ХХ век можно считать в этом смысле рубежным.
Однако привычка осталась. Именно исходя из вышеизложенного женщина хочет постоянных подтверждений того, что она по-прежнему прекрасна и привлекательна. Обилие комплиментов и вполне стереотипных, сугубо "женских" подарков для женщины - всего лишь информация о том, что она все еще на коне, все еще в форме. Поэтому в качестве подарка на праздник годится все, что помогает женщине утвердиться в ее женской роли и сущности.
Комплимент - не просто слова
День 8 Марта - прекрасный повод и возможность уверить каждую женщину в том, что все хорошо. И нужно для этого совсем немного. Вовсе не богатство фантазии и бездна каких-то индивидуалистских ухищрений. Для начала - много тщательно продуманных и подготовленных заранее комплиментов (если не придумать самим, можно позаимствовать из любого сентиментального романа или даже "мыльного" сериала). Парочка вводных фраз для затравки:
"Я всегда чувствовал и чувствую сейчас, как много ты для меня значишь, но сегодня мне хочется сказать тебе об этом?" (говорит, например, муж после 20 лет совместной жизни).
"Всем нам и мне лично крупно повезло, что вы с нами. Без вашего внимания и участия жизнь нашей фирмы лишилась бы каких-то очень существенных красок..." (начальник - секретарше или бухгалтеру).
Впрочем, содержание почти неважно. Главное - чтобы много и ярко. Далее обязательно - цветы. Желательно те, которые женщина любит. Если вы не в курсе, тогда подойдет "праздничный" букет или декоративная корзинка. Есть практичные женщины, которые любят цветы в горшках.
Сам подарок на 8 Марта должен быть социально адекватным и, как мы уже говорили, в какой-то мере ожидаемым. Если в какой-то фирме из года в год всем женщинам сотрудницам на Восьмое марта дарят цветы и коробки шоколадных конфет, то так же следует поступить и в этом году. Иначе (особенно, если сотрудниц всего две-три) они начнут волноваться и гадать - к чему бы это? Может быть, фирма собирается всех уволить? То же самое происходит и в семье. Из года в год муж дарил жене колготки, недорогие духи или дорогой шампунь. И вдруг - принес дорогое колье. Женщина благодарит, но внутренне она почти в панике - что случилось?! У него другая, и он пытается загладить свою вину? Появились какие-то деньги, и он скрывает дополнительный заработок? Неужели что-то, связанное с криминалом?! И т.д. и т.п.
Поэтому милые сюрпризы лучше оставить на другой день. Ведь подарки женщинам надо дарить часто. Так же, как и говорить комплименты. Одного раза в году явно недостаточно. Вы помните об этом?
А как же индивидуальность? - спросите вы. Разумеется, ее нужно тоже по возможности учитывать. Удивите женщину знанием ее индивидуальных размеров и пристрастий, оправдайте ее ожидания, и она легко простит вам недостаточную оригинальность подарка. Если вы совсем не знаете вкусов "объекта", поговорите с ней о ее подругах или соседях и запомните, чем в их антураже она особенно восхищается. Психологически грамотная женщина в преддверии 8 Марта сама, как бы между прочим, вставляет в разговор нужную информацию. Вам только надо ее услышать!
А в целом женщины ждут от вас, дорогие мужчины, что в этот специальный день весны вы расскажете нам о том, какие мы замечательные, как мы вам нужны и как вы нас любите. И еще мы каждый раз надеемся на то, что одним днем дело не ограничится.
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