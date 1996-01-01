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"Звезда" зажгла новые "звездочки"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

22-24 февраля в ДК "Союз" (Кавалеровский район) состоялся традиционный ежегодный, уже 16-й по счету, межрайонный фестиваль детского творчества "Рождественская звезда", в котором приняли участие юные артисты Кавалеровского, Дальнегорского, Ольгинского, Тернейского, Яковлевского и Чугуевского районов.

Всего, как рассказала начальник отдела культуры администрации Кавалеровского района Евгения ГВОЗДКОВА, "Звезда" собрала 640 юных артистов от 8 до 17 лет. В девяти номинациях между собой состязались вокальные ансамбли, хореографические коллективы, солисты эстрадного и народного песенных жанров, солисты-танцоры, юные конферансье, мастера брейк-данса, циркачи. Гран-при в этом году по решению жюри никому не присуждали. Определили, тем не менее, призеров во всех номинациях. Главный приз - путевку в лагерь "Океан", предоставленную отделом молодежи кавалеровской райадминистрации, - завоевала 14-летняя исполнительница народных песен Анна КОЛТУНОВА из Кавалерово (художественный руководитель - Ольга ТИМЧУК). Приз зрительских симпатий получила 8-летняя певица из Дальнегорска Женя АНДРЮШИНА.

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