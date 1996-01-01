На острове Русский побывал "высокий" десант

Перспективы развития острова Русского в свете проведения форума АТЭС обсудили накануне. На острове прошла встреча жителей с представителями администрации Владивостока и Приморского края, депутатами местной думы и архитекторов, участвовавших в разработке Генплана развития города. Представители властей ответили на острые вопросы, в частности было заявлено, что в мероприятиях по развитию инфраструктуры острова будет участвовать до 10-15% неквалифицированной рабочей силы. Так что у жителей острова есть шанс получить работу на стройках форума АТЭС. Так ли это, покажет время.

По материалам информагентств и пресс-служб.