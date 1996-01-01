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Pampers - забота о двоих!
В начале 2008 года в рамках благотворительной акции "Pampers - забота о двоих!" состоялись первые мероприятия по передаче одноразовых подгузников Pampers одиноким малышам. Одними из первых помощь получили дети из Коломенского специализированного дома ребенка в Московской области.
Дети из Коломенского специализированного дома ребенка получили 10348 одноразовых подгузников Pampers, а также средства, созданные специально для стирки детского белья - 432 кг стирального порошка DREFT и 48 л кондиционера для белья Lenor. В учреждении проживают 105 малышей с заболеванием ЦНС и нарушением психики.
Акция "Pampers - забота о двоих!", стартовавшая 1 декабря 2007 г., быстро стала популярной среди российских мам и пап. В течение трех зимних месяцев, они заботились не только о своем малыше, но и о крохе из дома ребенка. Для многих из них особенно важным стало то, что оказать реальную помощь одиноким детям было просто: прийти в магазин и купить упаковку подгузников для своего малыша или другие товары, участвующие в акции.
Часть средств, вырученных от продаж в этот период, в виде конкретных продуктов - одноразовых подгузников, стирально-моющих средств - будет доставлена в 100 домов ребенка по всей России в январе-апреле 2008 года.
Многие мамы хотят помогать детям, оставшимся без родительской заботы и внимания, но часто не могут этого сделать. Во время благотворительной акции Pampers, которая будет проводиться ежегодно, помочь одиноким малышам сможет каждая мама.
Акция "Pampers - забота о двоих!" получила всестороннюю поддержку. Жители России и других стран активно участвовали в блоге акции на портале Mail.ru, предлагали разнообразную помощь, отправляли свои рисунки в рамках акции "Рисуй от всего сердца!". Все полученные работы выложены на сайте www.pampers-club.ru. На основе голосования посетителей сайта из присланных рисунков будут созданы специальные развивающие плакаты для малышей из домов ребенка.
Благотворительная акция "Pampers - забота о двоих!" получила также поддержку таких известных мам, как Диана ГУРЦКАЯ, Ирина ДУБЦОВА и Марина ХЛЕБНИКОВА. По словам Дианы Гурцкой, "акция поможет детям лучше развиваться, расти, быть здоровыми".
О ходе акции вы можете узнать на сайте www.pampers-club.ru.
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