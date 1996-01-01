Знаете ли вы, что существует Международная комиссия по правилам хорошего тона? Важнейшей областью ее внимания являются подарки.

К числу последних решенных вопросов относится разоблачение предрассудка об обязательности нечетного количества цветов в букете. Это уже не имеет никакого значения. Главное, чтобы букет был обставлен со вкусом и понравился даме (или юбиляру).

Тот, кто сделал первый подарок, останется столь же анонимен для истории человечества, как и изобретатель колеса. Можно предположить, что когда-то наш отдаленный предок, презрев базовые инстинкты, не перегрыз глотку своему соплеменнику, а плюнул и отвернулся. Таким образом он подарил самое дорогое на свете - жизнь. Дальше - больше. Стали дарить шкуры мамонтов любимым женщинам, улыбки - детям и плохо объеденные кости - дальним родственникам. Постепенно установился и некий ритуал дарения, при котором все участвующие стороны получали максимум удовольствия.

В более поздние времена стали считать, что ценность подарка создают три компоненты: чувство дарящего, соответствие подарка событию и вкусам одариваемого, а также манера преподнесения. "Дарить хорошо" - умение, требующее ума, такта и деликатности. Как заметил однажды писатель Герберт УЭЛЛС, важен не столько подарок, сколько его ожидание и предвосхищение. Поэтому надо дарить мечту, нежно лелеемую в сокровенных тайниках души ближнего. Угадать её и воплотить в реальный предмет - это и есть главная задача.