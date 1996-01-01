Праздничные льготы для ветеранов действуют до 23 февраля

Во Владивостоке с понедельника в магазинах для ветеранов вводятся дополнительные скидки. Специальные льготы действуют до 23 февраля включительно, в связи с предстоящим праздником - Днем защитника Отечества.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, скидки в размере 10-20% по отношению к среднесложившимся розничным ценам распространяются на все продовольственные товары, которые предлагают ветеранские торговые точки. Кроме того, в честь 23 февраля список продуктов расширится еще на несколько позиций, без которых не обходится ни одно торжество - кондитерские изделия, спиртные напитки.

Адреса магазинов:

- Советский, Первореченский, часть Ленинского районов - ООО "Панацея" (ул. Кутузова, 3а).

- Советский район - МТП "Андромеда" (ул. Лермонтова, 77).

- Фрунзенский район - ООО "Пасвест" (ул. Стрельникова, 8).

- Ленинский и Первомайский районы - магазин "Воевода" для военных пенсионеров - (ул. Сахалинская, 38).