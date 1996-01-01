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Есть где в "Радово" замолить грехи
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Православная часовня открылась на границе коттеджных поселков "Радово" и "Радово-2" во Владивостоке, рядом с лесопитомником. Построенное на возвышенности по законам древнерусского зодчества без единого гвоздя небольшое строение из оцилиндрованного бруса увенчано традиционной "луковицей" с крестом.
При открытии часовни ей была дарована икона святого Сергия Радонежского. Сейчас она продолжает комплектоваться церковной утварью и убранством. Теперь жизнь жителей поселков может стать не только богаче, но и духовнее.
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