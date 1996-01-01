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Нужна ли армия мужчине?
23 февраля каждый мужчина считает своим законным праздником, а служил ли он в армии или нет - это уже другой вопрос. Важно одно: "Отечество защитить сумеют" - искренне надеется женская половина.
Ирина Лесиш (38 лет), предприниматель, директор киностудии:
- Армия? C позиции женщины и матери нелегко ответить на этот вопрос. Каждому человеку необходимо то, что необходимо ему. Армия необходима, в первую очередь, стране... Было бы неплохо, если бы служба была контрактной, и туда шли по убеждениям, и военную подготовку преподавали бы во всех школах и вузах. Как это было в наши школьные годы.
Анна Петренко, предприниматель:
- Мой муж служил в армии, и я считаю, что это было ему на пользу - хоть какое-то время был при деле. Но у меня растет сын, и я не хочу отдавать его в армию. Мне, пока я его растила, государство не очень-то помогало. За все я платила сама и сполна. А теперь вот так вот - взять и отдать? А вернут ли его мне здоровым?
Светлана, администратор:
- Мой супруг в армии служил, и я этому рада. Во-первых, потому что армия - это дисциплина, во-вторых, это дополнительные знания, в-третьих, обстановка - совершенно иная, ни дома, ни родственников, новые лица - интересно, страшно и непривычно. Это - как два года другой жизни. Я - за то, чтобы все молодые люди служили в армии!
Виктория:
- Мне кажется я бы просто не дождалась молодого человека. Вот полгода усиленной армейской подготовки - самое то, но никак не два!
Наталья, бухгалтер:
- Ни за что не отдам кровиночку свою. Спрячу с глаз долой. Он же - моя единственная надежда в старости. Что-то не слышала я, чтобы дети министров и депутатов в армии служили. Этот священный долг - только для бедных.
Мария студентка ТГЭУ:
- Лучше парень, который отучился в университете, получил образование и, возможно, уже реализовал себя, как личность. Такие парни видят жизнь и не пропускают важные моменты. Мне кажется, что парни, отслужившие в армии, более агрессивны, по другому смотрят на жизнь, недоверчивы и не всегда знают, как себя вести с девушкой.
Юлия, школьница:
- Не знаю, имеет ли для меня особое значение, отслужил молодой человек или нет. Но у меня есть младший брат, которому вскоре, как и всем, придет повестка в армию, а я бы очень не хотела, чтобы он туда уходил. Не считаю это необходимым. Я бы вообще была рада, если бы армия была по желанию: хочу - иду, хочу - нет.
Елизавета:
- Мой супруг в армии не служил, и я рада этому факту. К тому времени, как он закончил университет, у него была высокооплачиваемая работа, связи и возможность открыть собственную фирму. И эти два армейских года просто выбили бы его из колеи, и кто знает, что бы из этого получилось?! Явно ничего хорошего.
Дарья (23 года):
- Хорошо, если бы в армии служили все - и девушки, и парни. Я с удовольствием сменила бы обстановку, вот только сократить бы срок до года. Я бы выбрала молодого человека, который служил в армии, он более сдержанный и наверняка многое умеет, без работы не останется. Армия - это школа жизни.
Элина:
- Мне все равно, служил или нет. Важен сам человек, его характер, его отношение к жизни, а не наличие военного прошлого/будущего.
Марина, студентка ДВГУ:
- Я считаю, что у настоящего мужчины должна быть военная подготовка. Только в таком случае рядом с ним будет по-настоящему спокойно. В противном случае мальчик так и остается мальчиком и редко становится надежным мужчиной.
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