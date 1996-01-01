Уссурийский аграрный техникум

Объявляет набор студентов на 2007-2008 учебный год

Формы обучения (очное и заочное):

На базе 9 классов:

"Экономика и бухгалтерский учет" (квалификация - бухгалтер), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, расчетчик по налогам, кассир-контролер.

"Механизация сельского хозяйства"(квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получение дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.

"Ветеринария" (квалификация - ветеринар-фельдшер), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: оператор по искусственному осеменению животных и птицы.

"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик, кондитер.

"Агрономия" (квалификация - агроном), очное, заочное Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Заочное. На базе 11 классов:

"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года и 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик и кондитер.

"Агрономия" (квалификация - аграном), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.

"Коммерция" (квалификация - коммерсант), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: продавец, пользователь ПК.

"Менеджмент" (квалификация - менеджер), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: бухгалтер малого предприятия, пользователь ПК.

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.

"Страховое дело" (квалификация - специалист страхового дела), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, бухгалтер малого предприятия.

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.

"Механизация сельского хозяйства" (квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 1 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

"Автоматизированные системы обработки информации и управления" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

"Земельно-имущественные отношения" (квалификация - экономист), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Техникум имеет филиал в селе Черниговка по специальности: "Экономика и бухгалтерский учет". Срок обучения10 месяцев.

Условия приема:

По всем специальностям прием по конкурсу документов и результатам вступительных испытаний.

Документы принимаются с 1 июня по 31 июля 2007 года.

К заявлению прилагаются:

аттестат или диплом об образовании;

фотографии 3х4 (6 штук)

медицинская справка (форма 086)

Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием.

Льготы предоставляются согласно законодательным актам, предусматривающим льготы в средние специальные учебные заведения. Документы принимаются по адресу:

692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 33,

приемная комиссия, тел. (24) 32-19-42.

Лицензия № 135470 от 10 ноября 2005 года. Реклама.