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Уссурийский аграрный техникум
Объявляет набор студентов на 2007-2008 учебный год
Формы обучения (очное и заочное):
На базе 9 классов:
"Экономика и бухгалтерский учет" (квалификация - бухгалтер), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, расчетчик по налогам, кассир-контролер.
"Механизация сельского хозяйства"(квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получение дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.
"Ветеринария" (квалификация - ветеринар-фельдшер), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: оператор по искусственному осеменению животных и птицы.
"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик, кондитер.
"Агрономия" (квалификация - агроном), очное, заочное Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Заочное. На базе 11 классов:
"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года и 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик и кондитер.
"Агрономия" (квалификация - аграном), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.
"Коммерция" (квалификация - коммерсант), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: продавец, пользователь ПК.
"Менеджмент" (квалификация - менеджер), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: бухгалтер малого предприятия, пользователь ПК.
"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.
"Страховое дело" (квалификация - специалист страхового дела), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, бухгалтер малого предприятия.
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.
"Механизация сельского хозяйства" (квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 1 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
"Земельно-имущественные отношения" (квалификация - экономист), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев.
Техникум имеет филиал в селе Черниговка по специальности: "Экономика и бухгалтерский учет". Срок обучения10 месяцев.
Условия приема:
По всем специальностям прием по конкурсу документов и результатам вступительных испытаний.
Документы принимаются с 1 июня по 31 июля 2007 года.
К заявлению прилагаются:
аттестат или диплом об образовании;
фотографии 3х4 (6 штук)
медицинская справка (форма 086)
Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Льготы предоставляются согласно законодательным актам, предусматривающим льготы в средние специальные учебные заведения. Документы принимаются по адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 33,
приемная комиссия, тел. (24) 32-19-42.
Лицензия № 135470 от 10 ноября 2005 года. Реклама.
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