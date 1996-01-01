www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Уссурийский аграрный техникум

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объявляет набор студентов на 2007-2008 учебный год

Формы обучения (очное и заочное):

На базе 9 классов:

"Экономика и бухгалтерский учет" (квалификация - бухгалтер), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, расчетчик по налогам, кассир-контролер.

"Механизация сельского хозяйства"(квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получение дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.

"Ветеринария" (квалификация - ветеринар-фельдшер), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: оператор по искусственному осеменению животных и птицы.

"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 3 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик, кондитер.

"Агрономия" (квалификация - агроном), очное, заочное Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Заочное. На базе 11 классов:

"Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года и 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пекарь, карамельщик и кондитер.

"Агрономия" (квалификация - аграном), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.

"Коммерция" (квалификация - коммерсант), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: продавец, пользователь ПК.

"Менеджмент" (квалификация - менеджер), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: бухгалтер малого предприятия, пользователь ПК.

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: лаборант химического анализа.

"Страховое дело" (квалификация - специалист страхового дела), очное, заочное. Срок обучения 1 год 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: пользователь ПК, бухгалтер малого предприятия.

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (квалификация - техник), очное, заочное. Срок обучения 2 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, водитель автомобиля.

"Механизация сельского хозяйства" (квалификация - техник), очное, заочное, экстернат. Срок обучения 1 года 10 месяцев, с получением дополнительной профессии: слесарь, токарь, электросварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

"Автоматизированные системы обработки информации и управления" (квалификация - техник), очное. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

"Земельно-имущественные отношения" (квалификация - экономист), очное. Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Техникум имеет филиал в селе Черниговка по специальности: "Экономика и бухгалтерский учет". Срок обучения10 месяцев.

Условия приема:

По всем специальностям прием по конкурсу документов и результатам вступительных испытаний.

Документы принимаются с 1 июня по 31 июля 2007 года.

К заявлению прилагаются:

аттестат или диплом об образовании;

фотографии 3х4 (6 штук)

медицинская справка (форма 086)

Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием.

Льготы предоставляются согласно законодательным актам, предусматривающим льготы в средние специальные учебные заведения. Документы принимаются по адресу:

692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 33,

приемная комиссия, тел. (24) 32-19-42.

Лицензия № 135470 от 10 ноября 2005 года. Реклама.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru