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Профессиональный лицей №11

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объявляет набор учащихся на 2007-2008 учебный год.

Социальные гарантии:

Обучение и питание бесплатное.

Стипендия.

Отсрочка от армии.

Бесплатно предоставляется общежитие.

Специальное предложение:

после окончания лицея продолжить обучение в Приморском политехническом колледже, Дальневосточном государственном гуманитарно - техническом колледже (на основании договора между ПЛ №11 и ППК, ПЛ №11 и ДВГГТК), где Вы получите среднее профессиональное образование по направлениям - гостиничный сервис, документационное обеспечение управления и архивоведения, автоматизированные системы обработки информации и управления, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сварочное производство.

На базе 11 классов

Секретарь - референт (офис-менеджер, начальник отдела кадров, 2 года)

Оператор электронно-вычислительных машин (1 год)

Администратор (администратор гостиницы, дома отдыха, 2 года )

Автомеханик (техническое обслуживание и ремонт автомобиля, водитель категории “В”, 1 год)

Станочник широкого профиля (1 год)

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы, 1год)

Официант, бармен (официант со знанием иностранного языка, бармен со знанием иностранного языка, 2 года)

Коммерсант на транспорте (2 года)

На базе 9 классов

Слесарь по ремонту автомобилей, токарь (2 года)

Токарь - универсал (1 год)

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы, 2 года)

Официант, бармен (2 года)

Адрес: 690105 г. Владивосток, ул. Русская, 96

проезд автобусами № 11, 40, 60, 82, 87;

троллейбус №4, 5 до остановки з-д "Варяг"

тел.:(4232) 32-84-29, 32-85-09, 32-84-63

e-mail: pl_11@mail.ru

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